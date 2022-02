Eine Reise nach Feuerland : Lyrik für sechshundert Lichtjahre Entfernung

Es ist eine der südlichsten Städte der Welt, ein Tor zur Antarktis: Porvenir. Die Straßen sind wie anderswo in Chile in einem Quadrantenmuster angelegt, als ein Versuch von Ordnung, Übersichtlichkeit und Beherrschung eines scheinbar grenzenlosen Territoriums. Aber schon ein flüchtiger Blick auf die kleinen schiefen Einfamilienhäuser, aus Holz und farbigen Wellblech zusammengeschustert, mit ihren ramschgefüllten Hinterhöfen, verrät den Widerspruch. Zugehängte Fenster, in den Höfen herumliegende verrostete Blechteile, von Salz zerfressene abblätternde Wände, gleich neben dem aufgeplatzten Gehsteig ein kleines Grabmal mit einem von Plastikspielzeugbaggern und -lastwagen umkreiste im Gras verwitternden Foto eines Knaben. Eine Straßenecke weiter sitzt ein riesiger angeketteter Plüschtiger auf einem alten Erdölfass, der die aufs Meer herabführenden Gassen bewacht. Die Stadt wurde in einer engen Bucht angelegt in der Hoffnung, so wenigstens von einer Seite vor dem Herrscher der Tierra del Fuego ein wenig geschützt zu sein: dem Wind.

Es ist dieser eiskalte, unerbittliche Wind, dem man unmöglich entgehen kann und der nur nachts ein wenig nachlässt. Die Nacht dauert im Januarsommer von Feuerland keine vier Stunden, und umgekehrt verhält es sich im Augustwinter mit dem Tag. Ab und zu läuft eine der kaum sechstausend hier lebenden Menschenseelen gebückt und hinter einer FFP2-Maske versteckt über die Straße, verschwindet hinter einer quietschenden Tür. Man trifft nur sich selbst, den Wind und die Hunde von Porvenir. Die lauern auf jeder Ecke, sind zahm, still, laufen eine Zeit lang einzeln oder im Rudel den Passanten hinterher, lassen es dann wieder und warten auf den nächsten Sommer, eingerollt am Straßenrand. Haben sie diese Attitüde von den hier lebenden Menschen übernommen, oder war es umgekehrt?

Der Feuerwehrmann öffnet gern die Tür zur halb leeren Garage. Zwei Trupps sind gerade im Einsatz; zwei größere Feuer im Inselinneren und im unzugänglichen bewaldeten Süden der werden gerade bekämpft, man hofft auf baldige Hilfe der Löschflugzeuge vom patagonischen Festland. Von den Feuern merkt man aber in Porvenir nichts.

Ein 22.000 Verse langes Poem der Menschheit

Nachdem er die Garage wieder verschlossen hat, geht der Feuerwehrmann mit mir um die Ecke auf einem kleinen Kinderspielplatz, um zusammen mit ein paar anderen Bewohnern von Porvenir den kurzen Lesungen einiger Lyriker zuzuhören, den Ansprachen vom Bürgermeister, danach vom Leiter des Festivals „Poetas“ aus Madrid, Pep Olona, und schließlich von Julio Carrazco vom Poetenkollektiv „Casagrande“ aus der gut dreitausend Kilometer nördlich gelegenen Hauptstadt Santiago de Chile.