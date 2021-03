Archipel Jugoslawien : Was hält uns noch zusammen?

Dass die Zeit allein die Wunden heile, ist eine schöne Illusion. Und auch, dass ein Krieg wie der im ehemaligen Jugoslawien je vorübergeht, ohne schmerzhafte Spuren zu hinterlassen. „Es ist zu viel Zeit vergangen“, heißt es unter der Zwischenüberschrift „2009“ in einem Text des bosnischen Lyrikers Darko Cvijetić, „und bald wird niemand mehr da sein, um eine Schande anzuerkennen und zu akzeptieren. Es scheint, das kollektive Gedächtnis wartet geradezu darauf.“

Was da war in seiner Heimat und wie es bis in die Gegenwart fortwirkt, ist das Thema von Cvijetićs Text mit dem Untertitel „Drohnenflug, poetischer Essay“. Seine kurzen Abschnitte sind mit Jahreszahlen überschrieben, die von 1991, dem Beginn des Jugoslawienkriegs, bis 2021 reichen und wie eine schlimme Chronik wirken, die mit dem entsetzlichen Schicksal einer Familie schließt: Fast alle ihrer Mitglieder sind ermordet worden. Überlebt hat nur Dubravka Zec, die nun, dreißig Jahre später, „schon seit Jahren verloren durch die Stadt“ irrt, „ein schmaler, hoher, kurzgeschorener, verwirrter, erschrockener Engel.“

Was haben wir da gemeinsam erlebt?

Fünfzehn Autorinnen und Autoren, geboren zwischen 1941 und 1982 in der Region, die einmal Jugoslawien war, blicken drei Jahrzehnte zurück auf das Jahr 1991, in dem in ihrer Heimat der Krieg ausbrach, und auf die darauf folgende Zeit bis in die Gegenwart. Fünfzehn Essays, entstanden unter dem gemeinsamen Titel „Archipel Jugoslawien“ auf Einladung von „Common Ground – Literatur aus Südosteuropa“, der Schwerpunktregion der Leipziger Buchmesse 2020-2022, für das Themenjahr „Archipel Jugoslawien. Von 1991 bis heute“. Kuratiert wurden sie von der Bosnierin Hana Stojić und der Serbin Marija Karaklajić.

Die Urheber stammen aus unterschiedlichen Staaten, die einst zwischen Slowenien und Mazedonien die Republik Jugoslawien bildeten, sie haben den Krieg hautnah unter Zivilisten miterlebt wie die 1982 im Kosovo geborene Blerina Rogova Gaxha, haben gekämpft wie der Bosnier Faruk Šehić, Jahrgang 1970, oder stammen wie die 1971 geborene Lidija Dimkovska aus Normazedonien, einer „Oase des Friedens“ im Süden des zerbrechenden Staates, ohne von Kriegsfolgen ausgenommen zu sein. Zusammengenommen ergeben diese Essays in ihrer Perspektivenvielfalt eine faszinierende und erhellende Lektüre, fokussiert durch den Blick auf den gemeinsam erlebten Zeitraum und aufgefächert unter anderem durch die Unterschiede in Herkunft, Lebensalter, Geschlecht und persönlichen Erfahrungen. Sechs dieser Essays finden sich von diesem Samstag an in deutscher Übersetzung auf FAZ.NET.

Darüber, was da 1991 zu Ende ging, denken sie alle nach. Der älteste von ihnen, der Journalist und Schriftsteller László Végel, der im serbischen Novi Sad als Angehöriger der ungarischen Minderheit lebt, trauert in seinem Essay um das Land Jugoslawien als gescheitertes Experiment für ein friedliches Zusammenleben in Europa. Der bosnische Dichter Mile Stojić, geboren 1955, der 1992 aus Sarajevo nach Wien fliehen konnte und heute wieder in seiner Heimatstadt lebt, sieht Jugoslawien als Opfer eines „heimtückischen und hinterhältigen“ Sturzes von innen heraus, dessen Ergebins unwiderruflich sei: Jugoslawiens „definitiver Verbleib ist nach alledem die Rumpelkammer der Geschichte.“ Der Serbe Tomislav Marković, Jahrgang 1976, sieht im Zerfall Jugoslawiens „einen grausamen, hinterlistigen Mord aus niederen Beweggründen“ und erinnert daran, dass sich Serbien „faktisch als Erstes von Jugoslawien abgespalten“ habe, was „im allgemeinen Chaos dieser turbulenten Zeit jedoch unbemerkt geblieben ist, verdeckt von Miloševićs Propaganda über die Wahrung des Bundesstaats“.

Dabei bleibt es nicht, der Blick zurück wird gespiegelt in der Analyse der Gegenwart. So zieht der 1960 geborene kosovarische Autor Xhevdet Bajraj, der seit langem im mexikanischen Exil lebt, wo ihn aber, wie er schreibt, noch immer „der Krieg verfolgt“, eine Parallele von jenen Jahren bis in unsere Zeit: „Die einstige serbische Politik hielt in der Hand den Schlüssel zu einer Tür, die nicht existierte. Eine ganze Region mit mehreren Völkern wurde zu ihrer Geisel und alle zusammen versuchten sie dann mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, wobei alle schwer bluten mussten.“ Auch der gegenwärtige Präsident Serbiens habe „eine Tür auf dieselbe Wand gezeichnet und hält sie für real. Das Schlimme ist, dass er wieder zwei bis drei Völker auf diesen Weg mitzunehmen versucht.“