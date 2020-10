Bookfest Digital : Besser als die echte Buchmesse

Buchmesse in Frankfurt : Programm in der Festhalle nun doch ohne Publikum

Nur die Moderatoren und Autoren dürfen kommen: Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen in Frankfurt sind bei dem Programm in der Festhalle nun doch keine Zuschauer erlaubt. Das gilt auch für die Eröffnungsfeier am Dienstag.