18.10.2020

Video-Gespräch zur Buchmesse Ronya Othmann über ihren Roman „Die Sommer“

Als Kind ist Ronya Othmann jedes Jahr in den Norden Syriens geflogen, um bei ihren jesidischen Großeltern den Sommer zu verbringen. In ihrem ersten Roman ist es ein Mädchen aus München, dem es so geht. Ein Interview. Von Julia Encke 0