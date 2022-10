Frankfurter Buchmesse : Mehr Denktiefe wagen

Aktualisiert am

Hui Buh ist zurück. Die neuen Abenteuer des Schlossgespenstes laufen vom dritten November an im Kino. Besucher der Frankfurter Buchmesse wissen das. Und sie wissen noch mehr: Der Film bietet den „schaurigsten Familienspaß des Jahres“. So zu hören im Trailer, der ohne Pause immer wieder auf einer Leinwand zu sehen ist, die sich in der von den Messehallen umzingelten Agora befindet.

Kai Spanke

Direkt gegenüber eine Enthauptungsszene. Keine Sorge, diesmal Hochkultur. David mit Goliaths Kopf von Caravaggio. Hier illustriert der Alte Meister dem Texttäfelchen zufolge, was sich mit „gewaltvoller Lichtsprache und Dramatik“ erreichen lässt. Nebenan nackte Leiber, Tizian, „Das Bacchanal der Andrianer“: „In freudiger und festlicher Stmimung (sic!) trinken, singen, tanzen und ruhen die Figuren.“ Goyas Aufständische werden erschossen, Mantegnas Maria erlebt ihren letzten irdischen Augenblick. Der Duft von Bratwürstchen und Kaffee weht herüber. All die ausgestellten Bilder gibt es inklusive Aura übrigens im Gastland Spanien, genauer: im Prado.