Ihr Mittwoch auf der Buchmesse : Heldinnen und Drachen Von Anna Vollmer

- Aktualisiert am 16.10.2019 - 07:20 Bildbeschreibung einblenden Ob Prinzessinnen auch Prinzen vor Drachen retten und was diese Fabelwesen mit Saša Stanišić zu tun haben, erfahren Sie auf der Buchmesse. Bild: Haus der Bayerischen Geschichte Wann sitzt der Buchpreisträger auf dem Blauen Sofa? Wie viele Frauen zählt der Literaturbetrieb? Und wo gibt es einen Kaffee zwischendurch? Weil zwischen Smoothie-Bikes und Lesebühnen die Orientierung flöten gehen kann: Unsere Vorschläge für den Messe-Mittwoch. 1 Min. Beitrag weitersagen Permalink: https://www.faz.net/-hmk-9s8qk Weitersagen abbrechen 9 – 10 Uhr

Sollten Sie heute keine Lust auf trockenes Müsli am Küchentisch haben, versuchen Sie es doch mit einem „Business Frühstück in der Show-Kitchen“.

Halle 3.1, L99 Anna Vollmer Volontärin. F.A.Z. 10.30 – 11 Uhr

Weil in Norwegen nicht nur Norwegisch geschrieben wird – wie wäre es mit einer Vorstellung samischer Literatur?

Norwegischer Pavillon, Hauptbühne 11 – 11.30

Der Buchpreisträger Saša Stanišić sitzt auf dem Blauen Sofa, spricht über seinen Roman „Herkunft“ und bestimmt auch über Peter Handke.

Blaues Sofa, Halle 3.1, L25 11.30 – 12 Uhr

Am Ende rettet der Prinz die Prinzessin? Dass es in Märchen nicht immer so zugeht, erklärt Felicitas Hoppe mit Grimms Märchen für Heldinnen von heute und morgen.

Blaues Sofa, Halle 3.1, L25 12.30 – 13 Uhr

Noch ein Foto vor dem Mittagessen? Dank der Selfie-Wände zum Thema „Natur“ können Sie wenigstens so tun, als seien Sie auch mal kurz draußen gewesen. Nicht den Hashtag #fbm19 vergessen!

Halle 4.2, B2 13 – 14 Uhr

Die Kartoffel ist ein unterschätztes Lebensmittel. Bei der Degustation in der Gourmet Gallery lernt man ihre Vorzüge vielleicht lieben. (Mit Voranmeldung, aber umsonst.)

Halle 3.1, L135 14 – 14.45 Uhr

Alle reden davon, dass sie bald untergehen, hier erzählt einer, wie es sich dort lebt: Der taiwanesische Autor Syaman Rapongan über Inseln im Pazifik und ihre indigene Bevölkerung.

Lesezelt (Agora) 14.50 Uhr

Schon im Nachmittagstief? Dann hilft vielleicht ein Espresso im Café der Verlage auf die Sprünge.

Halle 3.1, C57 – D62 15 Uhr

Wie viel Science-Fiction so in unserem Leben steckt, können wir vielleicht bei der Diskussion „Russia: Science Fiction in Literature and in Life“ erfahren.

Halle 5, B121 15.30 – 16 Uhr

Um zu schauen, wie es so steht um die Gleichberechtigung, hilft es manchmal einfach zu zählen. Zum Beispiel Frauen im Literaturbetrieb.

Halle 3.0, K15 16.15-16.30 Uhr

Um nicht nur den Geist, sondern auch den Körper auf Trapp zu halten, eine Runde Smoothie-Bike radeln. Die Belohnung erklärt sich von selbst.

Halle 3.1, L140 16.30 – 17 Uhr

Zum Ende des Tages nochmal ein Norweger: Jo Nesbø über den neuen Harry Hole-Krimi.

Norwegischer Pavillon, Hauptbühne 17 – 18 Uhr

Genug gedacht, nun ist es Zeit für einen Aperitiv. Bei „So schmeckt Südfrankreich“ können Sie Weine aus Okzitanien kosten.

Halle 3.1, K142 Mehr zum Thema 1/ true Zur Startseite

