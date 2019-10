Ihr Sonntag auf der Buchmesse : Märchen und Maschinen

Aktualisiert am

10 - 11 Uhr

Sie sind jetzt sicher Norwegen-Fan, oder? Eine Gebrauchsanweisung für das Land bieten vier Autoren im Gastland-Pavillon – das können Sie für Ihren nächsten Urlaub sicher gut brauchen.

Forum, Ebene 1

11.15 Uhr

Danach werden Sie durstig sein. Bei KaleaBook gibt es Fruchtpunsch.

Halle 3.0, G61

11.30 - 12.30 Uhr

Zeit für harte Kost: eine Diskussion über künstliche Intelligenz und gesellschaftlich programmierten Rassismus. Welche Vorurteile gibt unsere Gesellschaft an Maschinen weiter? Und wie lässt sich das verhindern?

Halle 4.1, B81

12.30 - 13 Uhr

Yalla, Feminismus! So heißt das neue Buch von Dr. Reyhan Şahin alias Lady Bitch Ray, zu dem Jo Schück sie auf dem Blauen Sofa interviewt. Es soll darin sehr viele Geschlechtsteil-Metaphern geben, aber Sie sind ja jetzt gewarnt.

Halle 3.1, L25

13 - 13.30 Uhr

Holen Sie sich was zu essen, setzen Sie sich in den Hof und gucken Sie einfach ein bisschen die Gestalten an, die unterwegs sind zum Finale der deutschen Cosplay-Meisterschaft. Das sieht man ja auch nicht alle Tage.

Agora

13.30 - 14 Uhr

Sie können sich mit Ihrem Sandwich auch schon mal hier anstellen: Jochen Till spricht darüber, ob man mit Erziehungstipps aus Familienserien ernsthaft was anfangen kann. Er sagt: ja.

Agora, Lesezelt

14 - 15 Uhr

Wenn Sie sich mal so richtig fremd im eigenen Land fühlen wollen, gehen Sie zum Rhein-Mosel-Verlag. Dort werden „Märcher uff Hunsrücker Platt“ vorgestellt, und wenn Sie mehr verstehen als „Es war einmal“, sind Sie schon echt gut.

Halle 3.1, Stand G2

15.30 - 16 Uhr

Was macht eigentlich gute Phantastik aus? Darüber diskutieren drei Autoren und erklären nebenbei, wie man eigentlich einen Fantasy-Roman konzipiert. Und Sie wollten doch schon immer einen schreiben, nicht wahr?

Halle 3.0, K15

16-17 Uhr

Zeit für den letzten, den entspannendsten Tagesordnungspunkt: Zwei südfranzösische Winzerverbände haben ein paar Kisten Wein nach Frankfurt geschickt, auf dass Sie ihn verkosten mögen. Das haben Sie sich jetzt auch redlich verdient.

Halle 3.1, K142