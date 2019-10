Ihr Mittwoch auf der Buchmesse : Heldinnen und Drachen

9 – 10 Uhr

Sollten Sie heute keine Lust auf trockenes Müsli am Küchentisch haben, versuchen Sie es doch mit einem „Business Frühstück in der Show-Kitchen“.

Halle 3.1, L99

10.30 – 11 Uhr

Weil in Norwegen nicht nur Norwegisch geschrieben wird – wie wäre es mit einer Vorstellung samischer Literatur?

Norwegischer Pavillon, Hauptbühne

11 – 11.30

Der Buchpreisträger Saša Stanišić sitzt auf dem Blauen Sofa, spricht über seinen Roman „Herkunft“ und bestimmt auch über Peter Handke.

Blaues Sofa, Halle 3.1, L25

11.30 – 12 Uhr

Am Ende rettet der Prinz die Prinzessin? Dass es in Märchen nicht immer so zugeht, erklärt Felicitas Hoppe mit Grimms Märchen für Heldinnen von heute und morgen.

Blaues Sofa, Halle 3.1, L25

12.30 – 13 Uhr

Noch ein Foto vor dem Mittagessen? Dank der Selfie-Wände zum Thema „Natur“ können Sie wenigstens so tun, als seien Sie auch mal kurz draußen gewesen. Nicht den Hashtag #fbm19 vergessen!

Halle 4.2, B2

13 – 14 Uhr

Die Kartoffel ist ein unterschätztes Lebensmittel. Bei der Degustation in der Gourmet Gallery lernt man ihre Vorzüge vielleicht lieben. (Mit Voranmeldung, aber umsonst.)

Halle 3.1, L135

14 – 14.45 Uhr

Alle reden davon, dass sie bald untergehen, hier erzählt einer, wie es sich dort lebt: Der taiwanesische Autor Syaman Rapongan über Inseln im Pazifik und ihre indigene Bevölkerung.

Lesezelt (Agora)

14.50 Uhr

Schon im Nachmittagstief? Dann hilft vielleicht ein Espresso im Café der Verlage auf die Sprünge.

Halle 3.1, C57 – D62

15 Uhr

Wie viel Science-Fiction so in unserem Leben steckt, können wir vielleicht bei der Diskussion „Russia: Science Fiction in Literature and in Life“ erfahren.

Halle 5, B121

15.30 – 16 Uhr

Um zu schauen, wie es so steht um die Gleichberechtigung, hilft es manchmal einfach zu zählen. Zum Beispiel Frauen im Literaturbetrieb.

Halle 3.0, K15

16.15-16.30 Uhr

Um nicht nur den Geist, sondern auch den Körper auf Trapp zu halten, eine Runde Smoothie-Bike radeln. Die Belohnung erklärt sich von selbst.

Halle 3.1, L140

16.30 – 17 Uhr

Zum Ende des Tages nochmal ein Norweger: Jo Nesbø über den neuen Harry Hole-Krimi.

Norwegischer Pavillon, Hauptbühne

17 – 18 Uhr

Genug gedacht, nun ist es Zeit für einen Aperitiv. Bei „So schmeckt Südfrankreich“ können Sie Weine aus Okzitanien kosten.

Halle 3.1, K142