Frankfurter Buchmesse : Die Kraft der Wörter und Performances

Während anderswo die Leute noch schnell einkaufen gehen, Züge sich verspäten, einer aufs Rad steigt, eine andere ihre Haustür aufschließt, ein Kind seine Mütze über die Ohren gezogen bekommt, während auch vor der Villa des einstigen Suhrkamp-Verlegers Siegfried Unseld im Frankfurter Nordend sich der Feierabend einer deutschen Stadt in seiner ganzen Oktobernormalität entfaltet – es ist früh dunkel, aber immer noch lau –, sitzt der ukrainische Schriftsteller und Musiker Serhij Zhadan im Wohnzimmer dieser Unseld-Villa und liest aus Texten, die er im Krieg geschrieben hat.

Gedichte, für die er doch noch Zeit fand, wenn er sich nicht im Zivilschutz seines Landes engagiert oder Soldatinnen und Soldaten versorgt, die es gegen den russischen Aggressor verteidigen. Zhadan liest erst auf Ukrainisch, später aber auch auf Deutsch: „Niemand kann uns das Recht nehmen, in unserer Sprache zu sprechen“, ein Satz aus Zhadans gerade erschienenem Kriegstagebuch. Er ist etwas kleiner, als man dachte, denkt man erst so bei sich, und dann: Er ist noch viel größer als gedacht. Am Sonntag erhält Serhij Zhadan den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Slava Ukraini.

* * *

Es ist wieder Buchmesse, live in Frankfurt. Fast so wie früher, wieder etwas mehr jedenfalls als im letzten Herbst, als die Hallen anfangs wie ausgestorben wirkten und das sich auch in den Tagen danach nie ganz legte. Jetzt sind die 4000 Aussteller zusammengerückt auf drei Hallen um die Agora, die Stände der Verlage kompakter gestaltet: Das Ganze wirkt gestrafft aufs Nötigste und damit irgendwie auch vernünftig. Aber Masken tragen drinnen freiwillig nur die wenigsten, und rumgestanden und gedrängelt wird auch wieder wie früher. Jedes Gespräch beginnt damit, sich erst mal gegenseitig den Puls zu fühlen, wie gut es jetzt ist, dass wieder Messe ist, und ob sie sich auch wieder so anfühlt wie früher, und alle reden über die Papierkrise, die kaum zu haltenden Buchpreise. Die Leute wollen entweder Ablenkung, also Unterhaltung, oder Bücher über die Ukraine, sagt ein Verleger. Immerhin sind die Amerikaner wieder auf der Messe dabei.

* * *

Am Montagabend geht Kim de l’Horizon im Römer auf die Bühne, um den Deutschen Buchpreis für „Blutbuch“ entgegenzunehmen. Dankt Mutter und Großmutter, singt, weint, erklärt der Jury in der ersten Reihe, dass sie mit diesem Preis auch ein Zeichen habe setzen wollen, für Liebe und gegen den Hass, rasiert sich die Haare ab und fordert den Saal auf, sich solidarisch mit dem Freiheitskampf der Frauen in Iran zu zeigen. Und falls jemand in diesem Moment dort doch sitzen geblieben sein sollte, konnte man das vor lauter stehenden Menschen nicht sehen. Buchpreisverleihungen sind auch Akte der Selbstinszenierung, und dieser Selbstinszenierungsakt einer Person, die sich selbst als nonbinär bezeichnet und einen Roman über die Selbstermächtigung einer nonbinären Erzählfigur geschrieben hat, die in die Welt tritt und sich zeigt, war es erst recht.