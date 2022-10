Gastland der Buchmesse : Das neue Spanien ist weiblich

Über die deutsch-spanische Freundschaft muss man sich keine Sorgen machen. Beide Seiten loben einander, wo immer sie können, und das spanische Königspaar scheint sich im Umgang mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau Elke Büdenbender so wohl zu fühlen wie umgekehrt. Das war man auch während der Eröffnung der 74. Frankfurter Buchmesse zu sehen: Lachen, gelöste Stimmung, man ist unter Freunden. Später, auf dem Empfang von König Felipe VI. im großen Saal des Hauses einer spanischen Hotelkette, sagte Frank-Walter Steinmeier, er werde seine Drohung eines Gegenbesuchs in Spanien wahr ma­chen, und alle fanden es lustig.

Die Eröffnungsreden zweier Schriftsteller sollten das ältere und das neue Spanien zeigen, es sprachen ein reifer Herr und eine jüngere Frau. Antonio Muñoz Molina, Jahrgang 1956, war schon beim vorigen Gastland-Auftritt der Spanier 1991 dabei, damals als Nachwuchsautor, der die ersten Schritte in die repräsentative Rolle hineintat, die er heute ausfüllt. Der ins Auge springende Unterschied, sagte er in seiner Rede, die auch als Hommage an Salman Rushdie zu verstehen war, sei der unvergleichlich höhere Anteil der Frauen.

Nicht nur sind es viel mehr als früher, sie dominieren mit gesellschaftspolitischen Themen eindeutig die Szene: Marginalisierung, Migration, konkurrierende Kulturen. Die Verantwortlichen der spanischen Leseförderung und der Organisation des Ehrengast-Auftritts: Frauen. Die zweite Festrednerin, die Altphilologin Irene Vallejo, hat die Präsenz von Frauen in der Antike auch in ihren Bestseller „Papyrus“ eingewoben, wo immer sich Quellen dazu finden ließen. Ihr Lob der gemischten Kulturen, der Einwanderung und der überragenden Bedeutung literarischer Übersetzungen lässt sich auch als Appell verstehen, es mit dem kostbaren Eigenen – also der Nabelschau – und der Angst vor kultureller Aneignung nicht zu übertreiben.

Es ist nicht leicht, eine Halle von zweitausend Quadratmetern einladend zu gestalten, aber den Spaniern ist es mit ihrem Pavillon hervorragend gelungen. Die beiden Bühnen – die eine türkis-, die andere kirschfarben – sind hohe, luftige Zelte, deren Wände von gazeartigen, mit Text bedruckten Stoffbahnen gebildet werden und in denen man blättern kann wie in einem riesigen Dünndruckbuch. Zu lesen ist dort die erste moderne Grammatik des Spanischen aus der Hand von Antonio de Nebrija, erschienen im mehrfach bedeutsamen Jahr 1492. Vor mehr als fünfhundert Jahren wurde nicht nur die „Neue Welt“ entdeckt und Kolonialgeschichte geschrieben, sondern auch das spanische Vertreibungsdekret gegen Juden und Mauren verkündet – ein zentrales Datum der katholischen Einheitsidee und der religiösen Spaltung des Kontinents.

Nicht in objektive Bedeutung übertragbar

Einen wahrhaft poetischen Ort haben die Spanier auch noch geschaffen: ein Labyrinth aus langen, weißen Stoffbahnen, die in manchen Augenblicken wirken wie leise wehende Vorhänge in einem Sommerhaus am Meer. Auf sie werden erst Buchstaben, dann langsam tanzende Lichtflecken und schließlich Wörter projiziert. Wer kann, sollte sich dort hinhocken, die Messe für eine Weile vergessen und sich dieser meditativen Übung überlassen: Metapher. Erde. Mut. Leben. Finden. Natürlich gibt es ein paar Schritte weiter auch Bücher zu sehen, jede Menge sogar. Im Lauf der Tage finden hier rund fünfzig Veranstaltungen mit Autoren, Moderatorinnen und Übersetzern statt. Eine Hörstation rezitiert Gedichte in den vier Landessprachen Spanisch, Baskisch, Galicisch und Katalanisch. Man kann auch eine poetische Botschaft virtuell in den Weltraum schießen oder so ähnlich. Ferner gibt es einen Ort, an dem sich die Aussprache von Wörtern in Farben übersetzt, eine Schau spanischer Graphic Novels und ein großes buntes Gummiding wie in einem überdimensionierten Kinderladen, mit dem wir, wenn’s denn sein muss, selbst wieder zu Kindern werden können.

Der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse hat nicht vergessen, auf die wirtschaftliche Bedeutung des Buchsektors hinzuweisen, der fast ein Prozent des spanischen Bruttoinlandsprodukts ausmacht: Im vorigen Jahr überstieg der Umsatz, den die knapp achthundert Verlage des Landes erzielten, 2,5 Milliarden Euro. Die Reichweite des Spanischen wird dabei gern überbetont beziehungsweise aufgebläht, denn knapp sechshundert Millionen Sprecher, wie gern behauptet, hat dieser Markt nie und nimmer, und das nicht nur, weil man Babys und Kleinkinder herausrechnen muss, sondern weil sich Zahlen nicht in objektive Bedeutung übertragen lassen. Anders gesagt: Sie täuschen. Der Vorsitzende des spanischen Verlegerverbands, Daniel Fernández, sagte im Gespräch mit der F.A.Z., Spanisch sei nach Englisch die zweitgrößte „Universalsprache“ der Welt, und ließ Chinesisch aus den bekannten Gründen beiseite. Auch auf dem deutschen Buchmarkt die zweitgrößte übersetzte Sprache zu werden: Das wäre eine gigantische Aufgabe.