Buchmesse-Skizzen : Wie aus einer anderen Welt

Tödliches Blinken

Am Gemeinschaftsstand der Ukrainer in Halle 4.0 dominieren Blau, Rot und Grün. Das erinnert an die ukrainische Künstlerin Alla Horska, die für ihre großflächigen Mosaiken bekannt ist. Ihr berühmtestes, „Baum des Lebens“, hing in Mariupol. Russische Bomben haben es zerstört. Horska, die in den Sechzigern gegen Menschenrechtsverletzungen der Sowjetführung protestiert, wurde 1970 wohl unter Beihilfe des KGBs ermordet. Neben dem nachgebildeten Mosaik thronen über dem Messestand drei große Tafeln in den Farben Horskas. Die rote davon blinkt in un­re­gel­mä­ßi­gen Abständen. Jedes Aufleuchten bedeutet: Es gibt irgendwo in der Ukraine Luftalarm. Sophie Cheliak, 25 Jahre alt und aus Lemberg, hat wie alle Ukrainer eine Warn-App auf dem Handy. Sie zeigt es vor: Das letzte Mal heulten in ihrer Heimatstadt die Sirenen an diesem Donnerstag um 9.09 Uhr.

Die Spur der Pünktchen

Ein Punkt, zwei Punkte übereinander, zwei Punkte nebeneinander: So be­ginnt das Abc in Brailleschrift. Die Gelegenheiten, damit in Kontakt zu kommen, solange man sehen kann, sind rar, und lässt man dann die Finger über die kleinen Erhebungen eines Satzes in Blindenschrift gleiten, ist es wie der Klang einer fremden Sprache: Man weiß, dass man einen sinnvoll codierten Text vor sich hat, aber verstehen kann man ihn noch nicht. Im spanischen Gastlandpavillon bekommt man dafür eine Tafel in die Hand gedrückt, mit der man das Braillealphabet entziffern kann. Man kann am selben Stand einen Satz in einen Laptop schreiben und auf einem Blatt mit lauter Pünktchen ausgedruckt nach Hause nehmen. Und darüber nachdenken, was das eigentlich ist: Lesen.

Großmütter in Kontakt

Bücher als Waben der Worte, in denen Schriftsteller sammeln, was sie aus der Welt zusammentragen: Dieses Bild hat Slowenien für seinen Auftritt als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2023 gewählt. Die Autorin Nataša Kramberger erzählt bei der Präsentation von einer Frau aus dem Volk der Tuareg in einem Film im Klimahaus in Bremerhaven. Sie habe in ihrer Schilderung der Veränderungen ihrer Heimat das Gleiche gesagt wie Krambergers Großmutter. Im Roman „Verfluchte Misteln“ fürchtet sich die alte Bäuerin: „Winde werden noch schlimmere Winde und werden alles davontragen, was wir hatten, was wir haben, was wir haben werden“, sagt sie. Die beiden sollten einander vielleicht über Facebook kennenlernen, hat man Nataša Kramberger vorgeschlagen. Sie seien doch miteinander verbunden, war die Antwort der Autorin, auf viel bessere Art. Warnende Worte, wandernde Worte.

PEN vs. PEN

Wer über das jeweilige Selbstverständnis der mittlerweile zwei deutschen Sektionen der internationalen Autorenvereinigung PEN spekulieren will, muss einfach nur an zwei Orte gehen: 4.0 G82 und 3.1 J49. Was fast so klingt wie Koordinaten beim alten Gesellschaftsspiel „Schiffe versen­ken“, sind die über Hallen- und Standnummerierung ausgewiesenen Messekojen von PEN-Zentrum Deutschland und PEN Berlin. Drei Rolltreppen und etwa zweihundert Meter Fußweg liegen nur dazwischen, aber beide Standorte trennen Welten: Nachbarn des (alten) PEN-Zentrums sind Institut français, Istituto Italiano, die Kulturforen Türkei Deutschland und Östliches Europa, allerdings auch das Konfuzius-Institut. Der (neue) PEN Berlin ist umgeben von ZDF, Deutschlandfunk und Börsenverein. Kulturarbeit dort, Medienarbeit hier. Vielleicht ja auch nur bloßer Zufall.

