Bester Roman des Jahres : Saša Stanišić erhält Deutschen Buchpreis

Aktualisiert am

Er ist die wohl wirkmächtigste Auszeichnung für deutschsprachige Autoren und ein Garant für Verkaufserfolg: Der Deutsche Buchpreis geht an Saša Stanišić.

Aus einem Lebenslauf für die Ausländerbehörde wurde ein autofiktionaler Roman: In „Herkunft“ sucht Saša Stanišić bei Lebenden und Toten nach Antworten auf die Frage, wer er ist. Bild: Luchterhand Literaturverlag

Saša Stanišić. erhält den Deutschen Buchpreis 2019. Das gab die Jury am Montag in Frankfurt am Main bekannt. Der Roman „Herkunft“ gilt damit als das beste Buch des Jahres. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert.

Um den Deutschen Buchpreis konkurrierten neben Stanišićs „Herkunft“ die Titel „Das flüssige Land“ von Raphaela Edelbauer, „Kintsugi“ von Miku Sophie Kühmel, „Nicht wie ihr“ von Tonio Schachinger, „Winterbienen“ von Norbert Scheuer und „Brüder“ von Jackie Thomae.

Der Deutsche Buchpreis ist die vielleicht wirkmächtigste Auszeichnung für deutschsprachige Autoren. Der Titel, der stets am Vorabend der Frankfurter Buchmesse verliehen wird, ist ein Garant für Verkaufserfolg.

Das Besondere: Der Preis wird in einem mehrstufigen Verfahren vergeben. Erst wird eine Liste mit 20 Titeln veröffentlicht, die dann auf sechs verkürzt wird (Shortlist). Das hat den Zweck, die Aufmerksamkeit auf eine Reihe herausragender Titel zu lenken und nicht nur auf einen.

Daran gab es aber auch immer mal wieder Kritik. Literatur sei kein Wettkampf, bei dem mehrere Autoren ins Rennen gingen, in die nächste Runde kämen und einer am Ende siege, hatte zum Beispiel der Autor Daniel Kehlmann bemängelt.

Mehr zum Thema 1/

Den Deutschen Buchpreis gibt es seit 2005. Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt. Gesucht wird jeweils der beste deutschsprachige Roman des Jahres.

Die Verlage können bis zu zwei Titel einreichen. Sie müssen jeweils zwischen Oktober des Vorjahres und September erschienen sein. Sieben Juroren, die jährlich wechseln, sichten die Einsendungen und stimmen ab. Der Preis ist mit 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro.