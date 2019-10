Ihr Freitag auf der Buchmesse : Wir müssen reden

Ok, ein Buch muss eine Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Aber was ist das? Die Installation „Wittgensteins Boot“ der Künstlerin Marianne Heske im Pavillon des Gastlandes Norwegen. Bild: dpa

9 – 10 Uhr

Man soll hier zwar auch schon so früh am Morgen Kinderbuchverlagsleuten aus aller Welt begegnen, kann aber bestimmt auch einfach nur in ein Croissant beißen und in seinen Kaffee starren.

Foyer 5.1/6.1

9.30 – 10 Uhr

Zwar verspricht die „Wake-Up Meditation“ keine sofortige Wirkung, sondern „ab heute mehr Energie für morgen“, aber notfalls gedulden wir uns eben bis zum Wochenende, um mit einer neuen Technik „die richtigen Entscheidungen für eine nachhaltige Entwicklung für Dein eigenes Leben, für Deine Umwelt und für Deine Organisation“ zu treffen.

Halle 4.2, C94

Vielleicht ist der Kaffee im Foyer 5.1/6.1 doch die bessere Entscheidung. Einfach sitzenbleiben.

10 – 11 Uhr

Zur Abwechslung etwas Ernstes:

Jennifer Clement, Esra Küçük, Alexander Skipis, Ine Marie Eriksen Søreide und Deniz Yücel besprechen, wie wir Betroffene von Zensur oder Verfolgung wirksam unterstützen können.

Frankfurt Pavilion, Agora

11 – 11.30 Uhr

Mehr als sechs Millionen Erwachsene können hierzulande nur mühsam schwierige Wörter lesen. Auf der Buchmesse wollen Ehemalige testen, ob es Schriftstellern und Leseratten wirklich so viel besser geht.

Halle 3.1, B1

12 – 12.45 Uhr

Im Vorjahr war Georgien Ehrengast, und alle waren begeistert. Dann wurde die Institution, die den großartigen Auftritt hingelegt hatte, das Georgian National Book Center, kurzerhand geschlossen, und alle waren entsetzt. Jetzt spricht die Georgian Publishers and Booksellers Association abermals eine Einladung zur literarischen Entdeckung ihres Landes aus. Gelegenheit zu einem Update.

Halle 5.0, B100

13 – 13.30 Uhr

Am letzten Fachbesuchertag wird schnell noch bei und mit den norwegischen Gästen darüber diskutiert, wie man junge Leute fürs Lesen begeistern kann, bevor dann am Samstag begeisterte junge Leser die Gänge der Messehalle verstopfen werden.

Norwegen-Pavillon, Forum, Ebene 1

14 – 14.30 Uhr

Haben Sie seit dem Croissant nichts mehr gegessen? Du lieber Himmel. Aber kommt vor auf der Buchmesse. Hier zeigen Köche, wie man schnell etwas Leckeres zubereiten kann – und dann dürfen die Zuschauer probieren.

Halle 3.1, L88

Wenn Sie auch schnell kauen können, haben Sie ein Stockwerk tiefer zwanzig Minuten für ein erfrischendes Fußbad „in vitalisierender Atmosphäre“. Wird den ganzen Tag lang angeboten.

Halle 3.0, J15

15 – 15.30 Uhr

Wie wird man eigentlich zum „schönsten Buch“ der Stiftung Buchkunst? Zwei Jurorinnen erzählen über die Entscheidungen dieses Jahrgangs.

Halle 4.1, H77

16 – 17 Uhr

Es ist ein Kreuz: Englischsprachige Bücher tauchen zuweilen in unseren Bestsellerlisten auf, bevor sie überhaupt übersetzt worden sind, während Bücher aus kleineren Sprachen mitunter um Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Um die Herausforderungen sprachlicher und politischer Grenzüberschreitungen geht es in

Halle 4.1, B81

17 – 17.30 Uhr

Bei der „Süddeutschen“ war er um 15 Uhr, bei „Vorwärts“ um 16 Uhr, jetzt kommt Juan Moreno auf die Bühne der Zeitschrift, die ihm den Erhalt ihrer Glaubwürdigkeit verdankt – und es ihm dabei nicht leichtgemacht hat. Zum Gespräch mit dem „Spiegel“-Chefredakteur Clemens Höges.

Halle 3.0, D56

Wenn Sie bis zum Ende zuhören, verpassen Sie die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises ab 17.30 Uhr im Saal Harmonie, aber die ist sowieso nur für geladene Gäste. Einen Schluck bei den allabendlichen Happy Hours an den Messeständen der Verlage, bei der „Generation Riesling“ in der Gourmet Gallery (3.1, L135) oder einen Gang weiter (3.1, K142) mit okzitanischen Weinen haben Sie sich trotzdem verdient.