Eröffnung der Buchmesse : „Das Buch ist krisenfest“

Das Wort Hoffnung sollte bei dieser „eigenartigen“ Eröffnungspresskonferenz der Frankfurter Buchmesse zum Stichwortgeber und Anknüpfungspunkt aller Beteiligten werden. Am Dienstag haben die weitgehend bekannten Persönlichkeiten aus der Branchenwelt die nationale und internationale Presse auf die kommenden Tage eingestimmt und sich vor einer nahezu leeren Festhalle ihrer Zuversicht versichert: fünf Tage, 4400 registrierte Aussteller und Fachbesucher aus mehr als 100 Ländern, natürlich alle digital, das Ganze unter dem Motto „Signal der Hoffnung“.

„Wir sind eng verbunden durch unsere Liebe zum geschriebenen Wort“, sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier im Livestream. Er klang ein begreiflicherweise wehmütig, als er davon erzählte, wie sich die Stadt Frankfurt und das Land Hessen während der Messetage normalerweise öffne und Tausende in der Vorfreude auf neue Begegnungen hineinströmten: „Das hat etwas von einem riesigen Festival“. Aber es gehe natürlich vor allem darum, sich mithilfe der Bücher auf neue Welten einzulassen, dazuzulernen – und immerhin das gelinge wohl auch in diesem Jahr in der durchdigitalisierten Variante. „Ich finde es sehr mutig und beglückwünsche alle, die die das jetzt machen“, sagte Bouffier. Die Buchmesse sei der Beweis, dass „wir auch unter erschwerten Bedingungen Großes leisten können.“ Mit einer Absage hätte man es sich leichter gemacht.

Tröstliche Signale

Die Botschaften, die die Verantwortlichen in diesen Tagen offenkundig verbreiten wollen, sind: 1. Es ist nicht dasselbe, aber wir machen das Beste daraus. 2. Die Notlage lässt uns dazulernen und Chancen nutzen. 3. Nächstes Jahr wird anders. Karin Schmidt-Friderichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, sagte am Dienstag, es sei eine Freude, die Stimmen derer zu hören, die sonst zu wenig Raum bekämen, und verwies auf den am Mittwoch geplanten Thementag „Black Storys“. Mit dem digitalen Angebot, so auch der Buchmessen-Direktor Juergen Boos, öffne sich die Messe für Menschen aus aller Welt.

Die Pandemie habe auch die Buchbranche schwer getroffen, sagte Schmidt-Friderichs in ihrer Ansprache. Nach dem Ende des Shutdowns im Mai lag die Branche bei Minus 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Aber die Situation habe sich stabilisiert: Inzwischen lägen die Einbußen bei 4,3 Prozent minus. „Das Buch ist krisenfest“. Und dass so viele Menschen überhaupt erst angefangen hätten, Bücher im Buchhandel oder digital zu bestellen, sei immerhin tröstlich. Schmidt-Friderichs verwies auch auf Erhebungen, wonach ein Drittel der Altersgruppe zwischen 10 und 19 Jahren inzwischen häufiger liest.

„Es ist ein großes Experiment“, sagte Buchmessen-Direktor Juergen Boos. Er sei „enttäuscht, sehr enttäuscht“, dass das internationale Branchentreffen wegen der Pandemie nicht live stattfinden könne. Aber es solle auch in Zukunft eine Mischung aus Präsenzveranstaltungen und digitalen Angeboten geben, das werde „das neue Normal“. Die nächsten Tage werden zeigen, wie normal sich die Messe im Jahr 2020 anfühlen kann.