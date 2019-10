Der Samstag auf der Buchmesse : Batik und Berufsgeheimnisse

Aktualisiert am

Achtung: Heute ist Mangatag auf der Buchmesse! Für wen das nicht in Frage kommt, der findet hier ein paar Anregungen.

9.30-10 Uhr

Also wenn das für Sie jetzt nicht zu früh ist, dann meditieren Sie sich halt in den Morgen.

EDU Stage, 4.2, C94

10-11 Uhr

Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd, findet Thomas Gottschalk. Das wollen wir doch jetzt bitte genau wissen.

FAZ-Stand, 3.1, D106

10.30-10.55 Uhr

Man kennt Lyrik ja eher als etwas zartfühlend Poetelndes. Der Hessische Literaturrat verspricht trotzdem, dass man davon wachwerden kann.

Halle 4.1, G71

11-12 Uhr

Ein Thema, das uns alle angeht: Wie setze ich die Frankfurter Buchmesse von der Steuer ab?

Halle 3.0, H2

11.30-12 Uhr

Wie junge Muslime ticken, kann man sie natürlich auch selbst fragen. Oder sich die Ergebnisse einer Studie erklären lassen.

Halle 4.2, N101

12 Uhr-12.30

Das hat der deutschen Wirtschaft gerade noch gefehlt: „Leadership by Game of Thrones“.

Halle 4.2, N101

13 Uhr

Wenn wir das mal früher gewusst hätten: Mit Genuss zum Erfolg kommt man mit dem Workshop „Job & Fit“.

Halle 3.1, L88

13-15 Uhr

Riesenschnöörkel! Das Naturereignis Harald Glööckler kann man auf der Messe besichtigen und ihm Dinge zum Signieren hinhalten.

Halle 3.0, C45

14-16 Uhr Kaum gibt es wieder eine Umweltbewegung, zack, schon ist sie auch wieder da: Batik, auf Stoff, unter Anleitung.

Halle 4.0, B74

15 Uhr

Wohin mit der namibischen Bibel? Im europäischen Museum einlagern oder zurückgeben? Über Kunst aus kolonialen Kontexten und wie mit ihr umzugehen ist.

Halle 4.1, B81

16 Uhr

Wir lernen Essen ab der Lebensmitte. Wenn man halt immer wüsste, wann die Mitte ist.

Halle 3.1, L88