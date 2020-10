14.10.2020

Autorengespräch zur Buchmesse Der Extremismus-Experte Ahmad Mansour über „Solidarisch sein!“

Was heißt Solidarität angesichts von Rassismus, Antisemitismus und Hass, in der Corona-Krise? Ahmad Mansour hat ein handfestes Buch darüber geschrieben, was für den Erhalt des gesellschaftlichen Zusammenhalts nottut. Ein Video-Interview. Von Simon Strauß 3