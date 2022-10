Surhkamp-Verleger im Gespräch : „Bücher sollten teurer sein“

Aktualisiert am

Herr Landgrebe, wie geht’s?

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Gut, danke! Endlich findet die Frankfurter Buchmesse wieder unter fast normalen Bedingungen statt. Der Herbst ist immer die intensivste und wichtigste Zeit für das Verlegen von Büchern, auch wegen des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts.

Sie tun so, als ob alles bestens wäre. Dabei gibt es Probleme zuhauf in Ihrer Branche. Fangen wir mit dem Papiermangel an: Wie schaut es da aus?

Man kann die einzelnen Punkte gar nicht voneinander trennen. Wir haben Engpässe und Preissteigerungen beim Papier und Verzögerungen in der Logistik. Dadurch müssen wir viel frühzeitiger disponieren und Probleme in Betracht ziehen, die wir früher gar nicht auf dem Radar hatten.