Flut in Pakistan : Lehren aus dem Land der fünf Flüsse

Vor ungefähr hundert Jahren entschied sich mein Großvater, der in den Vereinigten Provinzen von Britisch-Indien aufgewachsen war, die Ländereien, die er geerbt hatte, zu verkaufen. Er wollte den Erlös verwenden, um zum Studium nach Großbritannien zu gehen und Ingenieur zu werden. Aus meinem Großvater wurde ein Bauingenieur: Er kehrte wieder zurück in seine Heimat – die damals noch Indien war, später aber Pakistan werden sollte – und betreute schließlich in unserer „Water and Power Development Authority“ den Bereich für Wasser.

Die WAPDA war damals dafür zuständig, die größten Staudämme und von Menschenhand angelegten Entwässerungssysteme der Welt zu bauen, neben denen in Kalifornien. Auch nach seiner Pensionierung – ich war damals noch ein Kind – reiste mein Großvater weiter als UN-Berater für Wasserprojekte um die Welt.