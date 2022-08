Brüssel aufregende Food-Szene : An jeder Ecke eine Entdeckung

Die wichtigste Diskussion am Mittagstisch in Brüssel lautet: Welche Pommes frites schmecken am besten? Und was genau ist das Besondere an den belgischen, den originalen? Vor uns steht eine Schüssel mit goldgelben, dick geschnittenen Pommes frites, noch zu heiß zum Essen. „Sie werden zweimal frittiert, bei 140 Grad, und noch einmal bei 180 Grad“, sagt die Brüsseler Food-Journalistin Laura Centrella. „Nur so werden sie so knusprig und bleiben innen schön weich. Außerdem werden sie nicht in Öl, sondern in Rinderfett gebraten.“

Dafür wird nur eine ganz spezielle Kartoffelsorte verwendet, die Bintje. Noch eine Besonderheit: In Belgien werden Pommes frites meist nur pur oder mit Mayonnaise gegessen, weniger mit Ketchup.

Nur selten werden sie noch von Hand gemacht – wie hier bei Les Brigittines, einer Brasserie, die belgische Spezialitäten wie Garnelenkroketten serviert. Davon werden wir in den nächsten Tagen noch viele haben, denn wir wollen die Gastronomie von Brüssel erkunden.

Meist ist die Stadt nur ein Synonym für EU-Politik. Aber in den letzten Jahren hat sich hier eine spannende Foodszene entwickelt, mit vielen jungen Gastronominnen und Gastronomen aus anderen Regionen Belgiens, aber auch aus Frankreich oder den Niederlanden.

In der neuen Bäckerei Janine wird alles aus Natursauerteig und Biomehl hergestellt. Beim Betreten begrüßt uns eine Glasvitrine voll Croissants, Pains aux chocolates und Baguettes. Aber Janine ist auch eine Bierbrauerei. Bertrand Delubac, einer der Gründer, führt uns durch das ehemalige Waschmaschinengeschäft und erklärt uns seine Idee, die auf der Kreislaufwirtschaft basiert: „Treber [Rückstände des Biermalzes] wird in Brauereien normalerweise verschwendet. Hier nicht. Wir verwenden 50 Prozent des Trebers für unser Brot.“

Auch die Bierhefe wird zum Brotbacken wiederverwendet. Und Brotreste ersetzen hier etwa ein Fünftel des Malzes beim Bierbrauen. Das Team kommt ursprünglich aus Lyon; seit der Eröffnung im Herbst 2021 ist Janine bereits für seinen Brotpudding bekannt – eine alte Brüsseler Spezialität, die aus altem Brot, lauwarmer Milch und Rosinen zubereitet wird und ideal für die Resteverwertung ist.

Das Bierbrauen hat in Brüssel eine lange Tradition, und wahrscheinlich ist keine andere belgische Brauerei so begehrt wie die Brasserie Cantillon, gegründet im Jahr 1900. Ihre Spezialität ist Lambic, eine Biersorte, die durch eine sogenannte Spontangärung entsteht, und zwar auf eine aufwendige Art und Weise, wie es nur noch Cantillon macht. Die Wände der jahrhundertealten Räume sind niedrig, die Geräte sind noch die gleichen wie früher, es ist feucht und dunkel.

„Wir arbeiten hier ganz anders als andere Brauereien“, sagt einer der Angestellten. „Und zwar mit wilder Hefe.“ Über eine steile Holztreppe geht es hinauf bis unter das Dach, wir stehen vor einem Bottich mit Flüssigkeit, aus dem so etwas wie Nebel aufsteigt. „Laut Gesetz dürfen wir nichts hinzufügen. Die Hefe ist ganz natürlich in der Atmosphäre.“ Das Wichtigste für die Produktion ist die Brauerei selbst, sagt er. Das Geheimnis für die weltberühmten Biere von Cantillon steckt also in den alten Mauern. „Die Temperatur muss zwischen 0 und 10 Grad liegen, und es muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein.“ Das Bier wird dann für etwa ein Jahr in Eichenfässern gelagert. Die Lambics und Geuze (gemischte Biere aus Lambics unterschiedlichen Alters) von Cantillon schmecken von säuerlich-herb bis fruchtig-frisch, aber immer einzigartig.