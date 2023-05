Es ist kein Zufall, dass der türkische Präsident schnell noch ein nicht fertiggestelltes Atomkraftwerk eröffnet hat. Wir wissen, was geschieht, wenn Erdogan die Wahl am Sonntag gewinnt. Was aber, wenn er verliert?

An diesem Sonntag werden 64 Millionen Wählerinnen und Wähler entscheiden, wie die 1923 gegründete Türkei in ihr zweites Jahrhundert geht. Sie werden die Demokratie wählen oder die Türkei an der Haltestelle Autokratie absetzen. Dass Wahlen normalerweise ein Instrument der Demokratie sind, zeigt, bei uns ist weder das System demokratisch noch das Prozedere der Wahlen. Wir haben einen Wahlkampf erlebt, der nicht unter Gleichen stattfand, bei dem die Opposition mit allen möglichen Methoden unterdrückt wurde und die Regierung alle nur erdenklichen Mittel und staatlichen Möglichkeiten skrupellos eingesetzt hat. Dass Erdogan in den 21 Jahren seiner Regierung zum ersten Mal dem Verlieren so nah ist, hat die Kapriolen des Palastregimes auf die Spitze getrieben. Um weitere fünf Jahre im 1000-Zimmer-Palast zu bleiben, drückt Erdogan alle Tasten gleichzeitig, um es mit einem Begriff aus der Welt der Computerspiele auszudrücken.

Erdogan weiß genau, dass er aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs, den er zu verantworten hat, die Wahlen nicht gewinnen kann. Deshalb spielt er weniger auf Sieg als darauf, die Opposition verlieren zu machen. Nach 21 Jahren an der Macht hat er kaum etwas, das er dem Volk noch versprechen könnte, also versucht er, mit der Verteufelung der Opposition Stimmen zu fangen. Letztes Wochenende spielte er seinen Anhängern bei einer Großkundgebung in Istanbul das Wahlvideo des oppositionellen Kandidaten Kilicdaroglu vor, allerdings war die Aufnahme eines Anführers der Terrororganisation PKK hineingeschnitten. Er ließ seinen Konkurrenten mit der Behauptung ausbuhen, dieser werde Terroristen aus dem Gefängnis holen und das türkische Volks „LGBTisieren“.

Sein Verbündeter Devlet Bahceli, Chef der ultranationalistischen MHP, legte noch eins drauf, indem er Kilicdaroglu und seinen Bündnispartnern drohte: „Diese Verräter kriegen entweder lebenslänglich unter erschwerten Bedingungen oder Kugeln in den Körper.“ Und der Justizminister erklärte: „Jede Stimme für das Bündnis der Opposition ist Lebensatem für den Terror.“ Der Innenminister indes sagte über den Tag der Wahlen, die doch der demokratische Weg für Regierungswechsel sind: „Der 14. Mai ist ein politischer Putschversuch.“ Beim stellvertretenden AKP-Vorsitzenden klingt das so: „Diese Wahl ist die Wahl des Unabhängigkeitskampfes gegen die Besatzer.“ Im sogenannten Unabhängigkeitskampf wurden die griechischen, französischen und armenischen Kräfte besiegt, die 1919 bis 1922 Anatolien besetzt hielten. Wer also für die Opposition stimmt, wurde aus Regierungsmund sowohl zum Terroristen als auch zum Besatzer erklärt.

Es ist schwer abzuschätzen, wie sich diese vergiftete Rhetorik an den Urnen niederschlägt. Dass sie sich auf dem Platz als Gewalt zeigt, erleben wir mit Besorgnis. In einer Stadt im Südosten, in der die AKP stark ist, wurde der Kandidat der Opposition attackiert. Die Männer, die auf Kilicdaroglus Wagen eintraten, entpuppten sich als leitende Kader der Stiftung eines Erdogan-Sohns. Und gegen den Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu, den Erdogan mit Politikverbot belegte, um ihn als Konkurrenten auszuschalten, flogen bei einer Kundgebung in einer konservativen Stadt im Osten Steine. Vor den Augen der Polizei warf eine Gruppe von rund hundert Personen Pflastersteine auf Imamoglu und sein Publikum. Beinahe zwanzig Personen wurden verletzt. Die Polizei schaute zu. Nun erwarten Sie, dass der Anschlag anschließend verurteilt wurde, nicht wahr? Im Gegenteil, einige AKP-Abgeordnete veröffentlichten Botschaften mit Dank an die Stadt, in der der Angriff stattfand. Unter diesen widrigen Umständen klingt Erdogans folgende Äußerung wie ein Witz: „Die Standards bei Rechten und Freiheiten in unserem Land haben wir stets für die heutige Zeit erhöht.“