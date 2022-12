Brief aus Istanbul : Das ist die Türkei

Neujahr ist für jeden eine Wende. Ein Kilometerstein, mit dem große und kleine Absichten und Erwartungen verbunden sind. Das Jahr 2023 aber bedeutet für uns in der Türkei weit mehr. Die Wahlen, die im Jahr des 100. Jubiläums der Repu­blikgründung anstehen, werden ein Wendepunkt sein. Entweder beenden die Wähler Erdoğans zwanzigjährige Herrschaft und, nach einer vermutlich etwas chaotischen Normalisierungsphase, öffnet sich das Tor zur Demokratie. Oder Erdoğan bekommt vom Volk erneut die Zustimmung für sein autokratisches System und setzt die Türkei auf ein Gleis, von dem eine Umkehr kaum möglich sein wird.

Die historische Wahl steht normalerweise im Juni 2023 an. Doch um ein verfassungsrechtliches Hindernis zu umgehen, bereitet Erdoğan sich darauf vor, die Wahl um einen Monat vorzuziehen. Laut Verfassung kann ein Staatspräsident nur zweimal in Folge gewählt werden. Da Erdoğan seine zweite Amtszeit vollendet, kann er also nicht noch mal kandidieren. Um die Diskussion über diesen Umstand zu beseitigen, wird er das Parlament zu vorgezogenen Wahlen drängen und damit das Verbot der Bewerbung für eine dritte Amtszeit aushebeln.

Er kann nicht dreimal kandidieren, doch er tut es

Wie in einem vorangegangenen Brief bereits erwähnt, erklärte Erdoğan vor Kurzem auf einer Kundgebung, er bitte die Bürger zum letzten Mal um ihre Unterstützung. Doch fünf weitere Jahre scheinen nicht zu genügen, denn er korrigierte seine Aussage wie folgt: „Ein drittes Mal kann ich nicht kandidieren. Aber das bedeutet nicht, dass Tayyip Erdoğan sich aus der Politik zurückzieht.“

Es ist nicht erstaunlich, dass der 68 Jahre alte Erdoğan sich, falls er die Wahlen gewinnt, auch mit 73 nicht aus der Politik verabschieden will. Aus Erfahrung wissen wir, dass er alles unternimmt, um seinen Sessel im Präsidentenpalast zu behalten. Er wird sich vor allem an die Macht klammern, weil ihm aufgrund der Wirtschaftskrise, in die er das Land gestürzt hat, eine der für ihn schwersten Wahlen bevorsteht.

Die Lage stellt sich für das Palastregime nicht besonders rosig dar. Das oppositionelle Bündnis hat sich auf die Rückkehr zum parlamentarischen System verständigt und ist in der Lage, die Wahl zu gewinnen. Das unter Führung der größten Oppositionspartei CHP gebildete Sechserbündnis setzt große Hoffnungen auf die am selben Tag stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Erdoğan sieht die Gefahr und versucht die Situation mit populistischen Interventionen in der Wirtschaft und rechtlichen in der Politik in ihr Gegenteil zu verkehren.

Beginnen wir bei der Wirtschaft: Seit dem Übergang zum Präsidialsystem, das sich kaum von einem Sultanat unterscheidet, durchlebt die türkische Wirtschaft schmerzhafte Zeiten. Für Investoren ist die Türkei kein Anziehungspunkt mehr. Die Einkommenskluft wächst, die Hälfte der Bevölkerung muss mit dem Mindestlohn auskommen, die Inflation liegt nach offiziellen Angaben bei rund 85 Prozent. Da ist es nur natürlich, dass die Stimmen für die Regierung schwinden. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die besonders die unteren und mittleren Schichten, Erdoğans Stammwähler, spüren, schlagen sich in nahezu allen Umfragen nieder.