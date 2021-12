Brief aus Istanbul : Wir sitzen in der Finsternis

Recep Tayyip Erdoğan bei einer Zeremonie am 24. November im Präsidentenpalast in Ankara Bild: AP

Vielleicht wissen Sie noch nichts davon, weil Sie in den letzten Jahren seltener in der Türkei waren. Das heißt, womöglich haben Sie es auch gar nicht bemerkt, obwohl Sie hier waren, da Sie ja in der Regel im Sommer kommen: In den letzten fünf Jahren erwachen wir in einer weitaus finstereren Türkei als früher. Das Wort „finster“ steht hier nicht etwa metaphorisch, weil unsere Demokratie von Tag zu Tag weiter bröckelt. Nein, wir wachen im wahrsten Sinne des Wortes im Finstern auf, dank Berat Albayrak, Erdoğans Schwiegersohn, den dieser 2015 zum Energieminister gemacht hatte.

Zur türkischen Fassung der Kolumne

Yazının Türkçe orijinalini okumak için tıklayın

Denn zu den ersten Taten des Schwiegersohn-Ministers gehörte es damals, die Sommerzeit dauerhaft einzurichten. Der Zeitberechnung liegt eigentlich der 30. Längengrad zugrunde, der über den mittleren Westen der Türkei verläuft. Seit bei uns aber permanent Sommerzeit herrscht, leben wir gemäß des 45. Längengrads, der östlich unserer Grenzen durch die Nachbarländer Georgien, Iran und Irak verläuft. Seither beträgt der Zeitunterschied zu Deutschland zwei Stunden. Begründet wurde die 2016 in Kraft gesetzte Neuregelung mit Energieersparnis. Seither lassen wir die Sonne von September an erst aufgehen, wenn wir am Arbeitsplatz angekommen sind. Und unsere Kinder laufen morgens im Dunkeln zur Schule.

Es geht nicht allein darum, im Dunkeln aufzuwachen oder den zeitlichen Abstand zum Westen, zu dem die intensiveren Verbindungen bestehen, zu erhöhen. Uns alle tangiert vor allem ein anderer Aspekt erheblich: Die Neuregelung führt dazu, dass wir, ganz im Gegensatz zu der Spar-Behauptung, mehr Geld ausgeben. Wo man im Dunkeln aufwacht, wird mehr Strom verbraucht, ohne Tageslicht in der Wohnung werden die Geräte für Heizung und Warmwasser früher eingeschaltet. Es stieg nicht bloß der Verbrauch, sondern auch die Energiepreise zogen an, sodass es in unseren Geldbörsen immer finsterer aussieht. Seit 2016 wurde Strom um 122 Prozent teurer. Allein 2021 wurde der Preis für Erdgas zehnmal erhöht. Die Bevölkerung begehrt auf, Albayrak ist längst auch aus dem Wirtschaftsministerium, in das er anschließend eingesetzt worden war, ausgeschieden, doch die Regierung macht ihr treu ergebene Unternehmer auch weiterhin reich. Bei uns dagegen setzt sich die Verarmung fort.

Wie könnte es auch anders sein? Die sonderbare Wirtschaftspolitik des Palastes führt das Land in den Niedergang. Seit drei Jahren leben wir nun in dem Präsidialsystem, das Erdoğan einst mit dem Spruch: „Es wird Stabilität bringen und die Wirtschaft abheben lassen“ angepriesen hatte. In dieser Zeit hatten wir vier Wirtschaftsminister. Im selben Zeitraum wechselte Erdoğan in seinem Beharren auf Niedrigzinspolitik den Chef der Zentralbank dreimal aus. Keinem war es gelungen, das Ausbluten zu stoppen. Denn Beschlüsse fassen nicht die Ernannten, sondern der Ernennende. Wer den geringsten Widerspruch wagt, findet sich unter dem Palastregime am Tag darauf vor der Tür wieder. Die Wirtschaft indes ist weiter auf dem absteigenden Ast. Am 24. Juni 2018, dem Tag der Präsidentschaftswahlen, entsprach ein Euro 5,5 Lira. Heute dagegen 16!