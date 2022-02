Brief aus Istanbul : Niemand soll mehr frei reden

Erdoğan will in der Türkei die Deutsche Welle dichtmachen. Die Quellen unabhängiger Information sollen alle versiegen. Niemand soll sich ein Bild von der Misswirtschaft machen, für die der Präsident verantwortlich ist.

Im Januar vor einem Jahr lautete der Titel eines meiner Briefe an Sie: „Wie Erdoğan und Putin sich gleichen“. Darin hatte ich davon berichtet, wie sehr sich die Maßnahmen ähneln, mit denen Erdoğan und Putin autokratische Regimes errichten. Einige Gesetze wurden zunächst in der Türkei erlassen, um bald darauf nahezu gleichlautend in Russland herauszukommen. Oder umgekehrt. Bevor Repressionspraktiken von einem Land ins andere übersprangen, dauerte es aber doch vier, fünf Monate. Mittlerweile hat sich die Zeitspanne verkürzt. Zehn Tage nachdem Moskau die Deutsche Welle verboten hatte, setzte sich Erdoğans Zensurbehörde in Bewegung. Die für die Aufsicht der Radio- und Fernsehanstalten zuständige Behörde RTÜK beschied, dass es sich bei DW Türkçe, dem türkischen Programm der Deutschen Welle, um einen Internetsender handele, da dort neben schriftlichen Berichten auch Videos pu­bliziert werden, deshalb brauche es dafür eine Genehmigung.

Die Maßnahme stützt sich auf einen vor drei Jahren ergangenen Erlass. Erdoğan hatte RTÜK die Kompetenz erteilt, auch digitale Medien zu kontrollieren, nachdem er die traditionellen Medien größtenteils unter Kontrolle hatte. RTÜK beschloss nun, von dieser Befugnis Gebrauch zu machen. Und dies gleich gegenüber drei ausländischen Organen, die auf Türkisch publizieren: Neben der Deutschen Welle müssten die türkischen Websites von Voice of America und Euronews innerhalb von 72 Stunden einen Antrag auf Genehmigung stellen. Andernfalls werde der Zugang zu ihren Seiten gesperrt. Holen die Presseorgane sich die Genehmigung, erkennen sie die von Erdoğan gezogenen Grenzen an. Sie könnten nicht mehr über Menschenrechte und die Wirtschaftskrise berichten. Es ist zu erwarten, dass die drei betroffenen Medien sich nicht beugen. Die Sperre gegen sie könnte in Kraft getreten sein, wenn dieser Text erscheint.

Schulterschluss zweier Staatschefs?

Warum jetzt? Was könnte der Grund dafür sein, dass zu einem Zeitpunkt, da Russland die Deutsche Welle sperrt, die Türkei einen ähnlichen Schritt unternimmt? Brüderlichkeit zweier Staatschefs? Ist es rational, dass die Türkei Publikationsorgane von Deutschland und den USA, von NATO-Partnern also, sperrt? In einer Phase, da sie mit den NATO-Partnern versucht, den Einmarsch Russlands in die Ukraine zu verhindern? Tatsächlich ist der Grund für die Zensur ausländischer Medien die Innenpolitik. In Vorbereitung auf die Wahlen im kommenden Jahr, die für ihn von existenzieller Bedeutung sind, will Erdoğan nicht, dass es Medien gibt, die nicht unter seiner Aufsicht stehen.

Unterdessen sei daran erinnert, dass der Palast, der heute die Deutsche Welle sperrt, noch vor wenigen Jahren in ebendiesem Medium ein rosarotes Türkei-Bild malte. Als Präsidentensprecher İbrahim Kalın in der Sendung ConflictZone Tim Sebastians Fragen beantwortete, sagte er in Bezug auf die Hindernisse vor der Pressefreiheit in der Türkei: „Es gibt jede Art freier Medien in der Türkei.“ Jetzt, da die Wahlen von 2023 näher rücken, ist offenbar kein Platz mehr für „jede Art freier Medien“.