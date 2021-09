Brief aus Istanbul : Die ersten Gefolgsleute setzen sich ab

In der Erdoğan- und AKP-Wählerschaft werden ernsthafte Auflösungserscheinungen sichtbar. Der Zerfall zeigt sich auch in der Bürokratie, selbst in der Partei des türkischen Präsidenten.

Der türkische Präsident Erdogan am 11. September 2021 bei einer Rede in Istanbul Bild: Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency / Picture Alliance

Fassen wir nicht jedes Jahr kurz vor Neujahr gute Vorsätze, damit es im nächsten Jahr besser läuft? Die einen nehmen sich vor, mit dem Rauchen aufzuhören, andere wollen endlich abnehmen. Bis zum gesetzten Wendepunkt aber rauchen wir ungezügelt weiter und lassen uns ohne Blick auf Kalorien alles Mögliche schmecken. Ist ja nur noch für ein paar Tage. Um unsere Vorsätze verbindlicher zu machen, erzählen wir unseren Lieben davon. Vor ihnen wollen wir uns nicht blamieren, also müssen wir uns unbedingt an unsere Worte halten. Trotzdem kommt es vor, dass wir die Vorsätze nicht einhalten. Es gibt auch Vorsätze, bei denen wir schon in dem Augenblick, da sie ausgesprochen werden, wissen, dass sie nicht eingehalten werden. Weniger aufgrund ihres Inhaltes als vielmehr wegen desjenigen, der sie ausspricht. So hatte Erdoğan Ende 2020 verkündet: „Das Jahr 2021 wird ein Jahr demokratischer und wirtschaftlicher Reformen.“

Erdoğan hatte diesen Vorsatz nicht für sich privat gefasst. Um ihn verbindlich zu machen und obwohl er nicht sicher war, was er tun würde, listete er in seiner live auf Dutzenden unter Palastkontrolle stehenden Fernsehkanälen übertragenen Rede Versprechen auf. Was er für 2021 versprach, war im Grunde genau das, was die Menschen brauchten. Er wusste, was er in seinen 19 Regierungsjahren demontiert hatte, und versprach nun genau das: Recht und Brot.

Im März hatte ich Ihnen in meinem Brief geschrieben, Erdoğans Versprechen richteten sich gar nicht an uns, vielmehr seien sie nach dem Wahlsieg Bidens Schönfärberei für die westlichen Demokratien, nach dem Motto: „Ihr könnt mit mir zusammenarbeiten.“ Noch ist 2021 nicht zu Ende, schon jetzt aber zeigt sich, dass wir weder mit dem Rauchen aufgehört noch abgenommen haben. Ich sage nicht, Erdoğan habe nicht Wort gehalten, um Himmels willen!

Fangen wir bei den Menschenrechten an. In den ersten Monaten dieses Jahres ließ Erdoğan mit Ihren Steuergeldern, also mit Geldern aus EU-Fonds, den „Aktionsplan Menschenrechte“ auflegen. Der Plan beschrieb Ziele in Monats-, Dreimonats- und Sechsmonatsfristen. Von den Zielen mit Monatsfrist wurde kein einziges erreicht, von den 40 Zielen für drei Monate gilt das für immerhin 16, von den 84 Zielen für sechs Monate wiederum nur für 20. Von insgesamt 136 Zielvorgaben wurden also lediglich 36 umgesetzt. Was unterdessen geschah? In freudiger Erwartung der Justizreform rutschte die Türkei in der internationalen Gerechtigkeitsskala unter 128 Staaten auf Platz 107 ab.

Recht und Gerechtigkeit bekamen wir also nicht, schön, wenn wir wenigstens unser Brot behalten hätten! Auch das gelang 2021 nicht. Seit Erdoğan das Reformjahr versprach, haben wir noch weniger zu beißen. Im Juli wurde die Inflationsrate auf 18,95 Prozent beziffert, die höchste Rate der letzten 18 Jahre. Vor laufenden Kameras erklärte Erdoğan: „Bei der Inflation werden wir einen Rückgang erleben, sobald der August herum ist. Die Rate wird weit unter dem jetzigen Stand liegen.“ Jetzt ist der August herum, Anfang September wurde die Inflationsrate für August bekannt gegeben: 19,25 Prozent! Es hat nichts genützt, dass der Palast den Leiter der Statistikbehörde TÜIK siebenmal in rascher Folge auswechselte, selbst die manipulierten Inflationsraten strafen Erdoğan Lügen.

Zehntausend Bewerbungen auf sechs Stellen

Was tat Erdoğan nun auf die Rekordinflation vom August hin? Er trat erneut vor die Kameras: „Inflation ist nicht unser Problem, sondern das der ganzen Welt.“ Und das, obwohl selbst im kriegsgeschüttelten Syrien die Inflation bei rund 13 Prozent und in der EU im Durchschnitt bei 2,5 Prozent liegt.

„Ich bin Ökonom“, rühmte Erdoğan sich einst. Nun musste er sogar alte Ziele nach unten korrigieren, ganz zu schweigen vom Erreichen neuer Ziele. Er hatte versprochen, 2023 werde das Pro-Kopf-Einkommen 25.000 Dollar erreichen. Der Finanzminister, den er an die Stelle seines Schwiegersohns setzte, revidierte das Versprechen jetzt und senkte die Zahl auf 10.000 Dollar. Um Missverständnissen vorzubeugen: Nicht heute liegt das Pro-Kopf-Einkommen auf diesem Niveau, so hoch soll es 2023 sein. Parallel zur Zunahme von Erdoğans Autokratisierung seit den Gezi-Protesten 2013 ist das Pro-Kopf-Einkommen stetig gesunken. Mit Abnahme von Demokratie und Rechtsstaat sank es von 12.500 Dollar im Jahr 2013 kontinuierlich auf heute nur noch 8500 Dollar. Dank Erdoğans „fortgeschrittener Demokratie“ haben wir jetzt alle 4000 Dollar weniger in der Tasche. Lebenshaltungskosten und Arbeitslosigkeit sind die größten Probleme des Landes. Arbeit zu finden ist dermaßen schwer geworden, dass letzte Woche auf die Ausschreibung von sechs Stellen für Reinigungskräfte zehntausend Bewerbungen eingingen.