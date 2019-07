Brief aus Istanbul : Sie werden in den Bus gezerrt und sind weg

Seit dem Putschversuch vor drei Jahren gab es in der Türkei eine halbe Million Festnahmen. Zudem verschwinden Menschen, die als Gülenisten verdächtigt werden, einfach so. Reden will darüber niemand.

Der Streit, der zwischen Erdogan und den Gülenisten entbrannte, nachdem sie jahrelang gemeinsam die Türkei regiert hatten, endete blutig. Als sie erkannten, dass sie auch aus der Armee herausgeholt werden sollten, schritten die Gülenisten zur Tat und griffen am Abend des 15. Juli 2016 mit Panzern und Kampfjets nach der Macht. Gülenistische Soldaten schossen auf das Volk, das sich dem Putsch entgegenstellte, bombardierten das Parlament und forderten einen hohen Blutzoll vom Land. Bei dem Coup kamen 251 Menschen um Leben, darunter zahlreiche Zivilisten. Dass im Anschluss Rechenschaft für die Nacht des Verrats gefordert wurde, verstand sich von selbst. Doch die zur Bestrafung der Putschisten eingeleitete Operation eskalierte. Sie wurde zur Säuberung sämtlicher Kreise, die in Opposition zu Erdogan stehen. 2700 Organisationen wurden geschlossen, 204 Medien verboten, 125.000 Angestellte aus dem öffentlichen Dienst entlassen, mehr als sechstausend Wissenschaftler der Universität verwiesen. Rund einer Viertelmillion Menschen wurde der Reisepass entzogen, es gab eine halbe Million Festnahmen, gegen etwa 30.000 Festgenommene wurde Haftbefehl erlassen.

Bei diesen Zahlen handelt es sich um die offizielle Bilanz. Allerdings gibt es darüber hinaus unterschlagene, bittere Tatsachen. Wir erleben in der Türkei wieder Fälle wie in den Neunzigern, nur mag kaum jemand darüber reden. Menschen, die bekanntermaßen der Gülen-Bewegung nahestehen, werden im Zuge der Putsch-Ermittlungen „irregulär“ festgenommen. Das heißt, sie werden am helllichten Tag in Kleinbussen mit verdunkelten Scheiben entführt. Genau wie in „Junta“, dem argentinischen Film über die Folter der Militärdiktatur: Man holt die Leute aus dem Haus oder aus ihrem Auto und bringt sie an einen geheimen Ort wie jenen, der im Film die „Olympic Garage“ genannt wird. Seit Februar sind sechs Männer spurlos verschwunden. Einige entführte man vor den Augen öffentlicher Überwachungskameras, anderen schnitt man auf der Autobahn den Weg ab. Die Verschleppten sind weder bei der Polizei noch bei Gerichten registriert.

Geschichten des Verschwindenlassens gehören zur Geschichte des Anti-Terror-Kampfes in der Türkei. Gewisse Einheiten des Staates haben schon immer illegale Operationen gegen Menschen durchgeführt, mit denen sie auf dem Rechtsweg nicht zu Rande kamen. Gedacht wird dieser Fälle anhand der Namen der bei den Operationen benutzten Autos. Zuletzt wurden in den Neunzigern im Kampf gegen die PKK im Südosten der Türkei Menschen in weißen Renaults verschleppt. Kaum hat man je erlebt, dass jemand aus dem Wagen, in den er gezerrt worden war, wieder ausstieg. Wer mit einem der weißen Renaults der Zivilpolizei in Gewahrsam genommen wurde, kam entweder später nach schwerer Folter wieder frei, oder man fand seine Leiche in einem Gefechtsgebiet. Die Knochen einiger Verschleppter fanden sich in Jahre später entdeckten Säurebrunnen. Die weißen Renaults wurden nach der Jahrtausendwende durch Ford Ranger ersetzt. Nun wurden diese Geländewagen zur „irregulären“ Festnahme von Menschen im Südosten verwendet, denen man vorwarf, die PKK unterstützt zu haben.