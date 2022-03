Brief aus Istanbul : Unsere Ärzte stützen Ihr Gesundheitssystem

Falls Sie hin und wieder einen Blick in die „Briefe aus Istanbul“ geworfen haben, wissen Sie wahrscheinlich, dass in den letzten Jahren nahezu jeder, der die Möglichkeit dazu hatte, darüber nachdachte, die Türkei zu verlassen. Vor allem junge Leute zieht es in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in den Westen, raus aus einem Land, in dem Wirtschaft und Demokratie ins Wanken geraten sind. In letzter Zeit gesellten sich zu den Jüngeren Hunderttausende Hochqualifizierte mittleren Alters hinzu. Wer erfährt, dass sein Fachwissen andernorts gefragt ist, paukt Fremdsprachen und sieht zu, dass er nach Europa kommt.

Zur türkischen Fassung der Kolumne

Yazının Türkçe orijinalini okumak için tıklayın

Wie auch nicht? Wir sind mittlerweile das einzige europäische Land, in dem die Arbeitslosigkeit mit höherem Bildungsniveau steigt. Wir leben in einem Land, in dem mangelnde Bildung idealisiert wird. Die Regierungspartei AKP glaubt Wählerstimmen einzubüßen, wenn das Bildungsniveau steigt, und vergrätzt höher Qualifizierte, die sie nicht wählen. Lassen Sie mich Ihnen nur einige der Merkwürdigkeiten der letzten beiden Wochen beschreiben. Dann sehen wir, ob es Ihnen behagen würde, in der Türkei zu leben.

Gesundheitsförderlich

Die Dachorganisation der Universitäten unter der Fuchtel des Präsidentenpalastes will einen Wissenschaftler wegen seiner Dissertation über den Aufstieg „eines autoritären Populisten“ vor Gericht bringen, weil es sich um Präsidentenbeleidigung und Terrorismus handele. Damit hat sich die Theorie des Akademikers unmittelbar als wissenschaftliche Realität erwiesen. Weiter: Zwei junge Männer, die vergangene Woche wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung festgenommen wurden, kamen wieder frei, weil sich kein konkreter Beweis finden ließ. Im Gegenzug für ihre Freiheit erhielten sie eine sonderbare Auflage: Sie dürfen keine Bars und Kneipen, überhaupt keine Orte mehr betreten, an denen Alkohol ausgeschenkt wird. Die nächste Meldung: Der März war in Istanbul viel kälter als für die Jahreszeit üblich. Es schneite mehrfach, und so kam es in Parks zu Schneeballschlachten. Eine von ihnen eskalierte zu einer bewaffneten Auseinandersetzung. Fazit: sieben durch Schüsse Verletzte.

Früher berichteten Nachrichtensender live, wenn russische oder amerikanische Schiffe den Bosporus passierten. Jetzt konnten wir live verfolgen, wie ein mit Sonnenblumenöl beladenes Schiff aus Russland Istanbul anlief. In diesem Land, in dem die Leute Schlange stehen, um Sonnenblumenöl zu ergattern, das inzwischen auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird, ist die Ankunft neuer Ware eine Eilmeldung wert. Womit wir auch schon bei den Medien sind: Die Spritpreise verteuern sich beinahe täglich, doch die vom Palast kon­trollierten Medienhäuser verschweigen diese Tatsache. Die Bürger erfahren von den Preiserhöhungen vom Tankstellenverband. Bis vor Kurzem. Damit ist Schluss, seit Ermittlungen wegen angeblicher „Manipulation des Volkes“ eingeleitet wurden, um zu verhindern, dass Preisanhebungen im Voraus bekannt gemacht werden. Doch lassen Sie uns nicht zu hart mit der regierungsnahen Presse umgehen. Sie berichtet zwar nicht direkt über die Preiserhöhungen, setzt sich aber mit Schlagzeilen wie diesen für die Gesundheit der Bürger ein: „Auf ins gesunde Leben: Teurer Treibstoff sorgt für mehr Fahrten mit dem Fahrrad.“

Kein Fleisch und keine Milch mehr

Auch in der Statistik der Google-Trends finden sich allerlei Merkwürdigkeiten. Innerhalb eines Jahres erhöhte sich die Anzahl der Suchanfragen mit dem Wortlaut „Ich will meine Nieren verkaufen“ um das Vierhundertfache. Apropos Gesundheit, hier ist der unter Türken beliebteste Witz über das iPhone: Ein Türke vergisst, dass er sein neu gekauftes Smartphone in die hintere Hosentasche gesteckt hat, und setzt sich darauf. Als es knackt, schreckt er auf und sagt: „Hoffentlich war das mein Kreuz!“ Um sich das neueste iPhone leisten zu können, muss ein Geringverdiener in Deutschland mehrere Wochen arbeiten. In der Türkei muss ein Bezieher von Mindestlohn volle sechs Monate für ein iPhone arbeiten, ohne in dieser Zeit etwas für Essen und Trinken auszugeben.