Brief aus Istanbul : Der Winter naht

Es ist der größte Irrtum der meisten Touristen in der Türkei, zu glauben, im ganzen Land herrsche permanent mediterranes Klima. Dabei gibt es auch bei uns Winter. Die Kälte, insbesondere die in Zentralanatolien, steht der in Deutschland in nichts nach. Dieses Jahr aber wird der Winter in der Türkei härter sein als je zuvor. Nein, nicht wegen des Klimawandels. Vielmehr werden wir die Kälte bis ins Mark spüren, weil der Preis für Erdgas in rascher Folge mehrfach angehoben wurde. Nun denken Sie nicht gleich, das hätte damit zu tun, dass die Energiepreise weltweit angezogen haben. Wir sind zwar beim Thema Energie vom Ausland abhängig, den kältesten Winter aller Zeiten aber haben wir Erdoğans Wirtschaftspolitik zu verdanken. Wie es in „Game of Thrones“ heißt: „Der Winter naht“ ­ – für uns alle.

Seit Erdoğan die Türkei in die Autokratie führte, leidet die Wirtschaft unter massiven Problemen. Die Abschaffung des Primats des Rechts und die Ungewissheit ha­ben ausländische Investitionen auf einen Tiefstand gebracht. Warum sollte jemand in einem Land investieren, in dem sämt­liche Entscheidungen von Erdoğan abhängen? Erdoğans Theorie „Hohe Leitzinsen haben Inflation zur Folge“ führt zu einem historischen Absturz der türkischen Lira. Allein in den letzten zwei Jahren wechselte Erdoğan viermal die Leitung der Zentralbank aus, damit sie den Leitzins senkt.

Elf Monate für ein Paar Stiefel

Dank Erdoğans These frieren wir umso mehr. Warum? Weil wir unsere Gasheizungen auf kleinste Flamme schalten, denn das Erdgas, das wir gegen Devisen aus dem Ausland beziehen, wurde in den vergangenen elf Monaten zehnmal verteuert. Oder wir verzichten auf Erdgas und greifen auf traditionelle Methoden zurück. So kletterte der Verkauf von Holz- und Kohleöfen auf einen Zwanzig-Jahres-Rekordwert. Mittlerweile riecht es in den Großstädten wieder wie früher nach Ruß.

Unter Heizproblemen leiden nicht nur einige Geringverdiener. Erst vor wenigen Wo­chen ergab eine Umfrage, dass sich 82 Prozent der Bevölkerung sorgen, wie sie diesen Winter ihre Heizkosten zahlen sollen. Dabei handelt es sich nicht nur um An­hänger der Opposition, auch 65 Prozent der Erdoğan-Wähler erklärten, der nahende Winter bereite ihnen Sorgen. Wie da­heim werden wir auch draußen frieren. Beinahe die Hälfte der Erwerbstätigen muss mit dem Mindestlohn auskommen. Für ein Paar Stiefel muss ein Mindestlöhner elf Monate lang sparen. Zu Beginn dieses Jahres lag der Mindestlohn bei umgerechnet 312 Euro. Aufgrund der Abwertung der türkischen Lira um rund 25 Prozent liegt er heute bei 246 Euro.

Ein Diplom, das bis heute niemand gesehen hat

Und was sagen die Architekten dieses Szenarios dazu? Beginnen wir beim Energieminister: Fatih Dönmez rät Menschen, die über den Preisanstieg beim Erdgas klagen, weniger zu heizen. Das klingt doch ganz nach der Empfehlung aus dem Palast mit seinen Ausgaben in Milliardenhöhe, die Bürger sollten ihre Portionen schmälern, nicht wahr? Erdoğan, der bei jeder Ge­legenheit sagt: „Ich bin Ökonom“, be­fleißigt sich erneut der Desinformation über Europa, um die von ihm geschaffene Realität vergessen zu machen. Er ignoriert, dass die Institution unter seiner Fuchtel die Inflationsrate auf 20 Prozent beziffert, un­ab­hängige Wirtschaftswissenschaftler aber auf 50 Prozent, und erklärt: „Die hohe In­fla­tion in Europa heizt Rassismus, Islamfeindlichkeit und Ausländerhass an.“