Brief aus Istanbul : Der Sultan speist all jene mit Angst, für die er kein Brot hat

Wir, die Befürworter von Demokratie in der Türkei, gleichen dem von Zeus bestraften Sisyphos. Ständig mühen wir uns ab, einen Felsbrocken auf den Berggipfel zu schaffen, genau wie Camus es im „Mythos des Sisyphos“ beschreibt. Jedes Mal schaffen wir es ein Stückchen höher, doch kurz vor dem Gipfel entgleitet uns der Fels und rollt hinunter. Das ist die Strafe, die wir seit Jahren für die Rebellion verbüßen. Seit den Gezi-Protesten von 2013 endet weder unsere Rebellion noch unsere Strafe. Bei den ersten allgemeinen Wahlen nach diesem ersten starken Widerstand gegen Erdogan verlor er 2015 die absolute Mehrheit. Jäh flammte erneut Terror auf, und aus den Wahlen, die er fünf Monate später wiederholen ließ, ging er doch wieder als Alleinherrscher hervor.

2017 stimmten wir über das von Erdogan angestrebte Präsidialsystem nach Sultansart ab. Da sagten die Großstädte erstmals Nein zu Erdogan. Mit den Jastimmen aus der anatolischen Provinz kam das Referendum dennoch durch. Der Volksentscheid war in der repressiven Atmosphäre nach dem Putschversuch von 2016 durchgeführt worden, Erdogan gewann nur knapp mit 51,41 Prozent Ja- gegen 48,59 Neinstimmen.

Zur türkischen Fassung der Kolumne

Yazının Türkçe orijinalini okumak için tıklayın

Von diesem Triumph ermutigt, brachte Erdogan mit der Inhaftierung eines Abgeordneten der Oppositionsführerin CHP das Fass erneut zum Überlaufen. CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu, damals 69 Jahre alt, machte sich aus Protest gegen die Verhaftung seines Parteigenossen zu Fuß von Ankara nach Istanbul auf. Sein „Gerechtigkeitsmarsch“ von 420 Kilometern dauerte 25 Tage. Damit entfachte er die Flamme des Aufstands gegen Erdogans Repressionsregime. Im Jahr darauf, 2018, gingen wir an die Wahlurnen, um nach den Bestimmungen des Präsidialsystems den Staatspräsidenten erstmals direkt zu wählen. Aus dieser Wahl ging Erdogan mit zwei Punkten Differenz als erster gewählter Sultan hervor. Der Fels entglitt uns wieder. Sisyphos aber gab nicht auf. Der 2013 begonnene Protest erntete 2019 erste Früchte. Bei den Kommunalwahlen 2019 erlitt Erdogan seine bis dahin größte Schlappe. Er verlor alle Metropolen, mit Istanbul und Ankara an der Spitze, an die Opposition.

Von diesem Erfolg ermutigt, bildete die Opposition unter Führung Kilicdaroglus einen Block gegen Erdogan. Der Unmut in der Bevölkerung nährte jetzt die Hoffnung, Erdogan bei der Wahl stürzen zu können. In der ersten Runde am 14. Mai schaffte er es nicht auf 50 Prozent. Die Hoffnungen der Opposition wuchsen. Noch war der Fels nicht auf dem Gipfel, aber er war auch nicht hinuntergerollt. Die Stichwahl am Sonntag wiederholte Sisyphos’ Schicksal. Es gelang Erdogan, rund 52 Prozent zu holen. Wir scheiterten. Vielleicht scheiterten wir ein bisschen besser, ganz wie Samuel Beckett sagte: „Immer versucht, immer gescheitert, egal, versuch es wieder, scheitere erneut, scheitere besser.“

Behördlich blockiert

Wie kommt es, dass wir wieder scheiterten? Wir hatten es mit einem ungleichen Wahlkampf zu tun, in dem Erdogan seine Macht in Justiz, Staat und Medien voll ausnutzte. Den ersten Hinweis darauf, dass es nicht fair zugehen würde, gab es im Dezember 2022. Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu, der als einer von Erdogans stärksten Herausforderern galt, wurde in einem eigenartigen Verfahren verurteilt. Damit war ihm der Weg für die Kandidatur gegen Erdogan versperrt. Nachdem er seinen aussichtsreichsten Widersacher ausgeschaltet hatte, drängte Erdogan Kilicdaroglu in die Kandidatur.

Der 74-Jährige, dem zunächst wenig Chancen eingestanden wurden, stellte seine auf Integration setzende Haltung in den Vordergrund. In den Umfragen gab es Anzeichen dafür, dass er Erdogan überholen könnte. Erdogan führte eine unfassbar schmutzige Kampagne gegen Kilicdaroglu. Auf seinen Kundgebungen zeigte Erdogan ein manipuliertes Video, das seinen Kontrahenten mit der Terrororganisation PKK in Verbindung brachte. Anhand gefälschter Plakate und Flugblätter behauptete er, die CHP unterstütze Terrorismus. Übrigens gab Erdogan in einer Livesendung selbst zu, dass es sich bei dem Video um eine Montage handelte. Daraufhin zeigte ein Bürger ihn an. Auf dem Weg aus dem Gericht, bei dem er die Anzeige eingereicht hatte, wurde er wegen Beleidigung Erdogans festgenommen.