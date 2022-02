Brief aus Istanbul : Präsident im Schneesturm

Schneefall in Ankara: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einem Staatsempfang am 18. Januar Bild: Picture Alliance / AA | Dogukan Keskinkilic

Schnee hat die Eigenschaft zu fallen. In der Türkei fällt er auf besondere Art. Auch bei uns ist er weiß wie bei Ihnen. Doch der in Istanbul seit meinem letzten Brief an Sie gefallene Schnee unterscheidet sich sehr von dem Schnee bei Ihnen. Was im Zuge des Schneefalls geschah, der die Stadt ein paar Tage lahmlegte, war nicht dem Wetter geschuldet, es war eine Art Resümee der Türkei in der Erdoğan-Ära.

Zur türkischen Fassung der Kolumne

Yazının Türkçe orijinalini okumak için tıklayın

Tage zuvor hatte es Warnungen gegeben, Donnerstagnacht setzte dann in Istanbul Schneefall ein. Der von der Opposition regierten Stadt gelang es, die innerstädtischen Straßen freizuhalten. Doch die Autobahnen, für die die Zentralregierung verantwortlich ist, schneiten innerhalb weniger Stunden komplett ein. Und zwar dank Erdoğan, der die bei den letzten Kommunalwahlen verlorene Stadt bestrafen und dafür den oppositionellen Bürgermeister İmamoğlu verantwortlich machen wollte. Etliche Hunderttausend Istanbuler saßen stundenlang in ihren Autos fest. Die Botschaft war klar: „Wenn ihr uns nicht wählt, habt ihr die Folgen selbst zu tragen.“

Nachbeben wegen Undankbarkeit

Es ging nicht nur um die Straßen. Auch aus der Luft war Istanbul nicht zu erreichen. Den neuen Flughafen hatte Erdoğan von nahestehenden Unternehmern mit Aufträgen in Milliardenhöhe bauen lassen, nun ging er im Schnee unter, der nur ein paar Stunden lang fiel. An- und Abfahrten waren nicht mehr möglich, das Dach des Frachtterminals brach ein, der Flugverkehr wurde eingestellt. Der Flughafen, von dem man sich rühmt, er sei der größte der Welt, war 48 Stunden lang weder aus der Luft noch auf dem Landweg erreichbar. Bis die Reisenden protestierten. Den meist ausländischen Passagieren hatte man Pappkartons gegeben, auf denen sie schlafen sollten, doch erst als sie „We Need Hotel“ skandierten, schaffte der Staat es endlich, die Zufahrtstraße freizuräumen. Allerdings nicht, um die Reisenden in Hotels unterzubringen, sondern um der Bereitschaftspolizei Zugang zum Auslandsterminal zu verschaffen. Behalten Sie das im Hinterkopf: Wenn Sie in der Türkei einmal die Hilfe von Zuständigen brauchen, aber nicht bekommen, protestieren Sie, skandieren Sie Parolen. Dann steht der Staat im Nu vor Ihnen.

Wenige Tage bevor die Reisenden mit unserer „fortgeschrittenen Demokratie“ Bekanntschaft machten, hatte Erdoğan getönt: „Uns steht der Sinn nach dem Weltall.“ Bei einem halben Meter Schnee sind sie unfähig, den Flugzeugverkehr aufrechtzuerhalten, aber sie wollen ins Weltall. Manch einer mag sich skeptisch fragen, wie ernst das gemeint ist. Erst recht, wenn Sie hören, was für Leute in die von Erdoğan gegründete Weltraumagentur berufen wurden. Als Berater wurde ein Beamter berufen, der über einen Berufsschulabschluss im Bereich Gemüseproduktionstechnik verfügt. Wer weiß, vielleicht soll er erforschen, ob es Leben im Weltall gibt, in Bezug auf Gemüse. 2013 war der jetzige Weltraumberater aufgefallen, als er erklärte, nach dem Erdbeben in Van sei es zu Nachbeben gekommen, weil man Erdoğan keinen Dank gezollt habe.

Für politische Diffamierung missbraucht

Kehren wir aus dem Weltall auf den Boden und zum Schnee zurück. Auf dem Airport Istanbul, der weit außerhalb der Stadt liegt, musste der Flugverkehr eingestellt werden. Wie sah es auf dem alten Istanbuler Flugplatz namens Atatürk Airport aus? Damit dort keine größeren Maschinen mehr landen könnten, hatte Erdoğan am Ende der Pisten ein Krankenhaus bauen lassen. Der alte Flughafen ist für die Öffentlichkeit gesperrt, für Privatflugzeuge von Erdoğan und seinen Ministern läuft der Betrieb. Während auf dem neuen die Reisenden kläglich festsaßen, landeten und starteten auf dem alten Flugplatz Privatjets in einem fort.

Eingangs erwähnte ich, dass der Palast vorhatte, Bürgermeister İmamoğlu einen Strick aus dem Schneechaos zu drehen. Diesen Versuch belegt ein Foto, das am Tag mit den heftigsten Schneefällen der Presse zugespielt wurde. Aus Sicherheitsgründen sind zentrale Punkte der Stadt mit Überwachungskameras ausgestattet. Eine dieser Kameras zeichnete auf, wie İmamoğlu mit dem britischen Botschafter zu Mittag aß. Die Aufnahmen wurden der Erdoğan-treuen Presse zugeschoben, die folgende Schlagzeile daraus machte: „Das Volk sitzt unterwegs fest, İmamoğlu sitzt beim Essen“. So wurden die zur Vereitelung möglicher Terroranschläge installierten Kameras für politische Diffamierung missbraucht.