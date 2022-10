Brief aus Istanbul : Erdoğans Zensurgesetz soll alle mundtot machen

Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara Bild: AFP

„Ruf mich nicht so aus tiefstem Herzen / Vielleicht komm’ ich eines Nachts unvermutet / Wenn du noch nicht schläfst und mich erwartest, / sterb’ ich womöglich vor Freude an deiner Tür.“ Der vor allem für seine Liebeslyrik bekannte Dichter Ümit Yaşar Oguzcan schrieb diese Zeilen in den 1960er Jahren. Wie hätte er ahnen können, dass sein Gedicht „Vielleicht komm’ ich eines Nachts unvermutet“ seit nunmehr 60 Jahren Militäreinsätzen und Kriegsdrohungen als Parole dient? Einige Jahre nach der Veröffentlichung von Oguzcans Gedicht wurde es vertont und zu einem beliebten Schlager.

Alle hatten das Lied auf den Lippen, besonders aber liebten die Regierenden und die Soldaten diese Worte. Als es 1974 auf Zypern zu Auseinandersetzungen zwischen Türken und Griechen kam, spielten von Ankara gelenkte Radiosender den Titel „Bir Gece Ansızın Gelebilirim“ (Vielleicht komm’ ich eines Nachts unvermutet) als Botschaft an die Griechen. Die Griechen ließen es sich nicht nehmen, ebenfalls musikalisch zu reagieren. Im Radio erhielt Ankara mit türkischen Songs die Antwort: „Bekledim de Gelmedin, Beni Hiç mi Sevmedin?“ (Ich wartete, doch du kamst nicht, liebst du mich denn gar nicht?).

Das Geplänkel mit Waffen im Feld und mit Schlagern im Radio dauerte nicht lange. Tatsächlich kam Ankara „eines Nachts unvermutet“. Seit der Operation der türkischen Armee auf Zypern 1974 ist die Insel de facto zweigeteilt. Rund fünfzig Jahre später wurde das Gedicht dank Staatspräsident Erdogan wieder populär, diesmal nicht nur in der Türkei und auf Zypern, sondern in der europäischen Öffentlichkeit. Während der Spannungen im östlichen Mittelmeer drohte Erdogan Griechenland erneut, in der ersten Person Plural: „Vielleicht kommen wir eines Nachts unvermutet.“

Von Erdogans Drohung gegen Athen haben Sie sicher gehört, doch den historischen Hintergrund kennen Sie vermutlich eher nicht. Aber glauben Sie nicht, das Lied kündige nun jedes Mal, wenn es in Umlauf kommt, einen Krieg an. Dass Erdogan jetzt eines Nachts unvermutet kommt beziehungsweise, lassen Sie es mich in der ersten Person Plural sagen, dass wir kommen, ist eher unwahrscheinlich. Mit einem Ausdruck, den PC-Spieler kennen: Erdogan drückt gerade alle Tasten gleichzeitig, um die Wahl im Juni 2023 zu gewinnen.

Unsere Wirtschaft ist koppheister gegangen. Von Tag zu Tag haben wir weniger im Portemonnaie und das Land weniger in der Staatskasse. Reicher wird nur die Palastküche. Die Ausgaben des letzten Jahres für Erdogans Küche beliefen sich auf annähernd 400 000 Euro. Und während die Lebensmittelpreise im Weltdurchschnitt im letzten Jahr um 4 Prozent stiegen, schossen sie in der Türkei um 92 Prozent in die Höhe. Gesunde Ernährung ist Luxus geworden. Aufgrund von Erdogans Wirtschaftspolitik bekommt ein Drittel der Bevölkerung staatliche Hilfen. Das Loch im Staatshaushalt wächst weiter, so sind wir beispielsweise nicht mehr in der Lage, das Erdgas zu bezahlen, das wir importieren. Ich hatte es bereits einmal erwähnt: Um ihre Gasrechnungen zu begleichen, nahm die Türkei 925 Millionen Euro bei der Deutschen Bank auf. Das reichte natürlich nicht. Jetzt hat Erdogan sich offiziell an seinen engen Freund Putin gewendet, um die Zahlungen auf 2024 zu verschieben.