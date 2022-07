Erdogan is watching you!

Brief aus Istanbul : Erdogan is watching you!

Der türkische Präsident verwandelt unser Land in einen Angststaat. Im Internet wird jetzt jeder Klick an die Regierung gemeldet.

Recep Tayyip Erdogan, aufgenommen am 22. Juli in Istanbul. Bild: AP

Vor vier Jahren wählte die Türkei den ersten Repräsentanten ihres autokratischen Präsidialsystems: Recep Tayyip Erdogan wurde im Juli 2018 zum Staatspräsidenten gewählt, ausgestattet mit Kompetenzen, wie es sie in keinem demokratischen Staat der Welt gibt. Um seine Wahl sicherzustellen, hatte Erdogan große Versprechungen gemacht. Obwohl er das Land seit 16 Jahren regierte, verkündete er, werde er im neuen System zum Präsidenten gewählt, würde er die Wirtschaft „abheben“ lassen und dem Land „Verlässlichkeit und Stabilität“ bringen: „Gebt diesem euren Bruder die Befugnis, dann werdet ihr sehen, wie man mit Zinsen, mit diesem und jenem umgeht. Mein Wort darauf, Zinsen, Inflation und Leistungsbilanzdefizit werden sinken. Und die Demokratie bringen wir in die nächste höhere Liga.“

Nach einer Phase der Propaganda, in der Opposition und Medien heftige Repressalien zu gewärtigen hatten, bezog Erdogan mit 52 Prozent als Erster den 1000-Zimmer-Palast. Die Wähler in der Türkei hatten ihm die „Befugnis“ erteilt. Nun war es an dem „Bruder“, seine Versprechen einzulösen. Doch sieh einer an, Erdogans Präsidentschaftsmärchen verlief nicht so, wie er beteuert hatte. Die Wirtschaft stürzte ab. Als er gewählt wurde, bekam man für einen Euro 5,3 türkische Lira, heute dagegen 18,30! Das Pro-Kopf-Einkommen sank um fünf Prozent. Vor Einführung des Präsidialsystems lag die Inflation bei 15 Prozent. Heute reicht sie trotz Manipulation an die 80 Prozent heran. Die Arbeitslosenrate stieg innerhalb der vier Jahre um 38 Prozent. Die CDS-Prämie, also der Risiko-Index für ein Land, lag bei 308 Punkten, jetzt liegt er über 900. Kredite bekommen wir nur noch zu über 10 Prozent Zinsen auf Dollarbasis.

Im tiefen Morast der Armut

Die vom Palastregime verursachte wirtschaftliche Lage hat das Land in einen tiefen Morast der Armut gestoßen. Die Lebensmittelpreise erhöhten sich binnen Jahresfrist um 176 Prozent. Diese Situation hat für die Bürger den Zugang selbst zu Grundnahrungsmitteln erschwert. Von unseren 84 Millionen Einwohnern sind 14,8 Millionen Menschen offiziellen Angaben zufolge nicht mehr in der Lage, sich ausreichend zu ernähren. Den Hunger zu beseitigen gelingt der Regierung nicht, deshalb versucht sie, die Situation zu verschleiern. So schickt Ankara keine Daten mehr an den Hungerindex, damit die UN ihre Statistiken nicht aktualisieren können. Um abhängige Wähler zu schaffen, setzt die Regierung Armut als politisches Instrument ein. Der für die Wirtschaft zuständige Minister Nebati brüstet sich damit, dass sich die Zahl der Sozialhilfe-Empfänger in den zwanzig Jahren AKP-Regierung vervierfacht habe.

Sollen die Vertreter des Palastes nur weiter ein rosarotes Bild malen, tatsächlich gingen innerhalb von vier Jahren 500.000 Betriebe entweder pleite oder machten aus anderen Gründen dicht. Ebenso nimmt die Welle privater Insolvenzen zu, gegen vier Millionen Menschen sind wegen ihrer Schulden rechtliche Schritte eingeleitet. Und 87 Prozent der Autobesitzer nutzen ihren Wagen nur noch wenn unbedingt nötig. Einer von zwei Haushalten kann nicht mehr jeden Monat für seine Grundbedürfnisse aufkommen oder eine Rechnung bezahlen. Und es sind nicht nur die Bürger, die kein Geld mehr haben, um Erdgas zu bezahlen. Das staatliche Energieunternehmen hat für den Import von Erdgas jüngst 925 Millionen Euro bei der Deutschen Bank aufgenommen.

Trotz der desaströsen Lage der Wirtschaft ist – glücklicherweise – kein Anstieg der Kriminalität zu beobachten. Dennoch muss ich Ihnen von zwei Diebstählen berichten, über die man unwillkürlich lächeln muss, wenn man davon liest. Um Leute zum Abschluss einer Diebstahlversicherung zu bewegen, haben manche Versicherungsunternehmen in der Türkei Schaufensterpuppen vor ihren Bürofenstern montiert. Damit die Leute sehen, dass Diebstahl gar nicht so fern liegt. Vor ein paar Tagen nun wurde einer solchen Diebespuppe die Hose entwendet! In einer anderen Stadt warf eine Familie vom Balkon mit einem Topf nach einem Dieb, um zu verhindern, dass er ihr Fahrrad mitgehen lässt. Der Dieb schnappte sich Fahrrad und Topf und machte sich aus dem Staub.