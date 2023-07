Brief aus Istanbul : Kommt ein Land in die EU, das Dichter, Kinder, Journalisten zu Haft verurteilt?

Beste Freunde: Recep Tayyip Erdoğan und Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien, am Dienstag in Dschidda Bild: dpa

Um die Wahlen im Mai zu gewinnen, hatte Erdoğan alle Brücken verbrannt. Der Verlierer in dem von ihm inszenierten Glücksspiel würde nicht er sein, da war er sich sicher. Gewänne er die Wahlen, regierte er mit dem bisherigen Schlingerkurs weiter; verlöre er, hinterließe er der Opposition einen maroden Staatsapparat. Er gewann. Fünf weitere Jahre, obwohl er das Land in wirtschaftlicher, politischer und diplomatischer Hinsicht in den Ruin getrieben hat.

Zur türkischen Fassung der Kolumne

Yazının Türkçe orijinalini okumak için tıklayın

„Wir haben eine Ruine übernommen“, klagten Oppositionsparteien früher, wenn sie an die Regierung kamen. Erdoğan brach mit dieser Tradition. Er hinterließ sich selbst eine Ruine. Nun muss er nicht erst bis zu den nächsten Parlamentswahlen ein Kaninchen aus dem Hut zaubern, sondern bis zu den im März 2024 anstehenden Kommunalwahlen. Er muss die Wirtschaft ins Lot bringen, oder zumindest schönfärben, um die 2019 an die Opposition verlorenen Metropolen zurückzugewinnen, allen voran Istanbul. Und er weiß, dass er bei den Wählern in den Großstädten schlechte Karten hat, weil die Wirtschaftskrise sie besonders stark trifft. Und dass er keines der aktuellen Probleme innerhalb von acht Monaten lösen kann.

Um die staatlichen Kassen, die er vor den Wahlen mit unvernünftigen wirtschaftlichen Zügen nach Art einer Wahlökonomie geleert hatte, teilweise wieder zu füllen, bleibt Erdoğan nur eins: Er muss im In- und Ausland neue finanzielle Ressourcen finden. Und zwar sofort. Denn je näher die Kommunalwahlen rücken, desto weniger kann er sich Maßnahmen erlauben, mit denen er sich den Unmut der Wähler zuzieht. Es war also genau der richtige Zeitpunkt für Preiserhöhungen.

Zuerst wurden die Gebühren für alle möglichen staatlichen Dienstleistungen um 50 Prozent erhöht. Danach wurde die Mehrwertsteuer angehoben. Bei Reinigungsmitteln stieg sie von 8 auf 20 Prozent. Auch die Konsumsteuer, die wir auf Produkte wie Handys oder Alkoholika zahlen, wurde exorbitant erhöht. Für einen Liter Benzin zahlten wir vor den Wahlen 19,81 Türkische Lira, in den letzten zwei Monaten stieg der Preis auf 34,91 Lira. Zudem gingen die vor den Wahlen kleingehaltenen Devisenkurse durch die Decke. Vor den Wahlen stand der Euro bei 21,3 Lira, jetzt ist er auf beinahe 31 Lira geklettert. Da wir bei Energie und et­lichen Waren vom Ausland abhängig sind, haben die Treibstoffteuerung und die Explosion der Devisenkurse innerhalb von zwei Monaten die Märkte in Brand gesetzt.

Die Geldhähne des Westens öffnen

Natürlich reicht das, was Erdoğan uns aus der Tasche zieht, nicht aus, um seine Kasse zu füllen. Nachdem er im Inland die Preise angehoben hat, kommen ausländische Quellen an die Reihe. Die erdölreichen Nahost-Staaten zu überzeugen fiel ihm nicht sonderlich schwer. Er konnte die wertvollsten türkischen Un­ternehmen, deren staatliche Anteile der vom Palast kontrollierte Vermögensfonds hält, bei den Verhandlungen auf den Tisch legen. Genau das tat er.

Er verpfändete die letzten dem Land noch verbliebenen Industrieunternehmen und bet­telte um Petrodollars. So klopfte er bei den Vereinigten Arabischen Emiraten an, die er einst für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht hatte, ebenso bei den Saudis, die er seinerzeit als Drahtzieher des Khashoggi-Mords bezichtigt hatte. Dagegen sollte es schwieriger sein, die Geldhähne des Westens zu öffnen und seine Investitionen in die Türkei zu holen. Europa und die USA waren nicht mit günstigen Firmen zu bestechen. Zur Überzeugung des Westens brauchte es größere Brocken.

Eine gute Nachricht aus den USA

Da Erdoğan die Wahlen gewonnen hat, braucht er die Stimmen der Islamisten, Nationalisten und Gegner des Westens nicht mehr. Also war es an der Zeit, die für eben diese Tage aufgesparte Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens zur Verhandlung zu bringen. Vor den Wahlen hatte er getönt: „Solange ich an der Regierung bin, kommt Schweden nicht in die NATO“, „Wir können nicht zulassen, dass Staaten, die den Terrorismus unterstützen, in die NATO kommen“, „Wenn ihr dem Glauben der Mus­lime keinen Respekt erweist, bekommt ihr keinerlei Unterstützung in Sachen NATO.“