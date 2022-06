Brief aus Istanbul : Erdoğan erobert den Weltraum

Die Armut treibt uns in der Türkei dazu, vieles selbst zu produzieren, jetzt Biodiesel. Derweil schickt Erdoğan einen Türken ins All. Und ein Dichter sitzt seit 28 Jahren in Haft.

Und dann drückt er auf den Knopf: Recep Tayyip Erdoğan am vergangenen Dienstag beim Startschuss des türkischen Kommunikationssatelliten Turksat 5B in Ankara derjenige, auf den sich alle Augen richteten. Bild: Getty

In den Rahmen des Do-it-yourself-Konzepts fallen üblicherweise Dinge wie Handarbeiten, Heimwerken oder Reparaturen. Einfache Tätigkeiten selbst zu versehen, statt sie teurer von Fachleuten ausführen zu lassen, ist durchaus vernünftig. Selbst wenn Sie in Ihrem Heim noch nie etwas selbst repariert haben, haben Sie sicherlich schon einmal ein Ikea-Möbelstück zusammengesetzt. Selbermachen ist auch uns, die wir in der Türkei leben, nicht fremd. Wobei wir am liebsten selbst Hand anlegen, ist, ehrlich gesagt, das Grillen. Wenn Sie irgendwo in der Türkei auf das Schild mit der Aufschrift „Koch selbst, iss selbst“ stoßen, können Sie gewiss sein, dass auf Ihrem Tisch Fleisch vom Holzkohlegrill landet.

Möchten Sie allerdings zum Essen etwas Hochprozentiges genießen, muss ich nicht erst sagen, dass Sie sich auch dafür an die Devise „Do it yourself“ halten müssen. Vor bald zwei Jahren hatte ich Ihnen in meinem Brief unter dem Titel „Erdoğans tödliche Steuern“ berichtet, wie teuer Spirituosen geworden waren und wie Erdoğan anhand exorbitanter Steuern Menschen abstraft, die Alkohol trinken. Heute sind die Steuern wie auch die Preise doppelt so hoch wie damals. Deshalb kaufen die meisten von uns keine Spirituosen, sondern stellen sie selbst her. Illegale Produktion dieser Art kostet jedes Jahr etliche Menschen das Augenlicht oder gar das Leben.

Zurzeit baut sich eine Welle des Selbermachens auf, die mindestens so gefährlich ist wie beim Alkohol. Da sich innerhalb eines Jahres die Preise für Treibstoff um 300 Prozent erhöht haben, erscheinen auf Youtube immer mehr Videotutorials zur „heimischen Herstellung von Biodiesel“. Die Clips werden millionenfach angeschaut: „Zuerst gebrauchtes Speiseöl sorgfältig filtern, dann Ethanol und Natriumhydroxid hinzufügen, anschließend schütteln.“ Bei Tischgesprächen tauschen die Leute mittlerweile keine Essensrezepte mehr aus, sondern Rezepte für Biodiesel. Wen es interessiert: Noch ist es nicht zu Katastrophen wie beim Schnapsbrennen gekommen. Glücklicherweise ist noch kein Haus in die Luft geflogen, stand auch kein Auto plötzlich in Flammen. Dank Erdoğans Wirtschaftspolitik aber verarmen wir von Tag zu Tag weiter.

„Die Außenwelt“ lässt es nicht zu

Fragen Sie dagegen Erdoğan, hat das Geschehen in der Wirtschaft nichts mit ihm zu tun. Er sagt, die Spritpreise wurden verteuert, weil die Energiekosten weltweit gestiegen sind. Als Beispiel verweist er auf Deutschland. Bei Ihnen wurde Treibstoff binnen eines Jahres um rund 30 Prozent teurer, bei uns dagegen um 300 Prozent. Bei Ihnen hat die jährliche Inflationsrate nahezu 8 Prozent erreicht. Bei uns selbst laut der vom Palast manipulierten Zahlen 73,5 Prozent. Wobei unabhängige Wissenschaftler sie auf 160 Prozent beziffern. 85 Prozent der Bürger klagen, sie kämen nicht mehr über die Runden. Die Zahl jener, die angeben, ihr Einkommen decke ihre Ausgaben, ist auf gerade einmal 15 Prozent gesunken. 62 Prozent der Hausfrauen kaufen nur Grundnahrungsmittel. Und 66 Prozent der Bevölkerung haben aufgrund der Krise die Menge der Lebensmittel eingeschränkt, die sie einkaufen.