Brief aus Istanbul : Es darf kein Brot verteilt werden

Die türkische Regierung kann in der Corona-Krise keine profunden Initiativen ergreifen, behindert aber Aktionen der Opposition. Wer unterdessen mal wieder rauskommen will, wird nach einem „Like“ abgeholt auf die Wache.

Aus den Jahren, da wir noch empathiefähig waren und die Sorgen anderer teilten, stammt das Sprichwort: „Möge Allah meinen Feind davor verschonen!“ Mit unserem neuen Regime, das es zur politischen Räson machte, jeden außer uns zum Feind zu erklären, kam der Spruch aus der Mode. Nunmehr ist die Misere anderer ein kaum verhehlter Quell der Freude. Die Krise anderer scheint uns Chance zu sein.

Dieser „Reflex“, den wir der Erdogan-Regierung verdanken, hat sich mit Corona epidemisch verbreitet. Anfangs hatte Erdogan die Epidemie nicht ernst genommen und gemeint, wir würden sie mit „Geduld und Gebet“ überwinden. Als die Infiziertenzahlen in der Türkei dann die Chinas überholten, überbot sich seine Propaganda mit Schlagzeilen über „Chancen“. Die Presse titelte nahezu täglich das Motto: „Die Maske der westlichen Zivilisation ist gefallen, jetzt wird die Türkei Supermacht.“

Begleitet wurden die Schlagzeilen von einer imperialen Show. Außerstande, die eigenen Bürger mit Atemschutzmasken zu versorgen, verschickte die Regierung Hygienematerial in 34 Länder. Nicht in der Lage, Händler und Handwerker, die vor der Pleite stehen, finanziell zu unterstützen, putzen wir eine Moschee in Indonesien, bilden Mitarbeiter des Gesundheitswesens im Jemen aus und überlassen dem Sudan 3D-Drucker als Spende. Das Murren im Inland konnte der Palast mit diesen Aktionen allerdings nicht unterbinden. Selbst die Wähler von Erdogans AKP und der ultranationalistischen MHP empfanden die ökonomischen Maßnahmen der Regierung nach Ausbruch der Epidemie als unzulänglich. In einer Umfrage äußerten sich 71,5 Prozent der AKP-Basis und 80,9 Prozent der MHP-Anhänger negativ über Erdogans Wirtschaftspaket.

Da die Wirtschaft am Boden liegt und in der Staatskasse Ebbe herrscht, kann die Regierung keine profunden Initiativen ergreifen, aus politischen Gründen behindert sie aber Aktionen der Opposition. „Wenn wir gehen, gibt es keine Sozialhilfen mehr“, drohte die Regierung vor den Kommunalwahlen im letzten Jahr, jetzt verbot sie die Hilfskampagnen der damals an die Opposition verlorenen Kommunen. In den letzten Wochen beschlagnahmte sie Spendenkonten der Kommunalverwaltungen Istanbul und Ankara. Damit nicht genug, gegen die Bürgermeister der größten Oppositionspartei CHP, die Hilfskampagnen ins Leben riefen und Lebensmittelpakete an die Bedürftige verteilen, wurden Ermittlungen eingeleitet. Zudem wurden auf Weisung vom Palast sämtliche Schritte der CHP-Kommunen seit Ausbruch der Epidemie unterbunden.

In Mersin wurde verboten, dass Brot an die Bevölkerung verteilt wird. Es geht um Brot, nicht um politische Flugblätter! In Adana wurde ein von der Kommune für die Epidemie eingerichtetes Feldlazarett mit tausend Betten versiegelt. In zahllosen Städten wurden die Konten von Armenküchen eingefroren, die Essen an Bedürftige verteilen. Kommunen hatten Hotelzimmer für medizinisches und Pflegepersonal besorgt, das wegen der Ansteckungsgefahr nicht nach Hause konnte, auch das wurde unterbunden. Es störte die Regierung sogar, dass Masken an Ärzte verteilt wurden, die nicht über genügend Material verfügen. Gegen eine Ärztin in Izmit, die der Stadt für die Bereitstellung von Masken dankte, läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren.

AKP-Kommunen dürfen, was CHP-Kommunen untersagt wird

Die Verbote beschränken sich nicht auf Hilfsaktionen. Auch ein Lkw wurde verboten, den eine CHP-Kommune am Wochenende mit lauter Musik durch die Straßen fahren ließ, um die Bevölkerung während der Ausgangssperre moralisch zu unterstützen. Ebenso wurde untersagt, dass CHP-Kommunen zur Feier des 100. Jahrestags der Gründung des türkischen Parlaments die Straßen mit türkischen Fahnen und Atatürk-Postern schmücken.