Brief aus Istanbul : Wir stehen an der Schwelle zur Diktatur

Recep Tayyip Erdogan bei einer Pressekonferenz in Ankara Bild: Imago

Manche Träume kaufen wir ab, obwohl wir sehr genau wissen, dass sie nie Realität werden. Vor allem Versprechen in Zeiten, da sich die wirtschaftlichen Probleme verschärfen. Armen, die kein Brot auf den Tisch bringen können, ein Festmahl, ausgedörrter Erde einen Rosengarten ohne Dornen zu versprechen ist etwas, das populistische Politiker besonders gut können. Wohin es mit Diktatoren kommt, die das Volk blenden mit Vorhaben, die stets das Größte sein sollen, wissen wir aus der Geschichte. Einer, der besonders gut weiß, dass derlei Versprechen Machterhalt garantieren, ist Erdoğan. Soeben gürtet er sich vor den Wahlen 2023, dem 100. Gründungsjubiläum der modernen türkischen Republik, mit derselben Waffe.

Wir werden immer ärmer

Heute stehen wir nicht einmal in Reichweite der Ziele für 2023, die er 2013 benannt hatte. Wir sollten einen Platz unter den zehn weltgrößten Wirtschaften erringen, heute gehören wir nicht mal zu den Top Twenty. Die jährliche Inflationsrate sollte auf eine einstellige Zahl sinken, heute liegt sie über 80 Prozent. Unser Exportvolumen sollte auf 500 Milliarden steigen, heute beträgt es 140 Milliarden. Das Pro-Kopf-Einkommen sollte auf 25. 000 Dollar steigen. Als er das versprach, lag es bei 12. 000 Dollar, heute bei 8000. Die Arbeitslosenquote, die er auf fünf Prozent senken wollte, beträgt offiziellen Angaben zufolge über zehn Prozent. Tatsächlich ist eine von vier Personen arbeitslos. Die „neue Türkei“, die er als stehenden Begriff etablierte, verfügt über nichts Neues, im Gegenteil, es mangelt ihr an allen Ecken und Enden. Wir stehen an der Schwelle zu einer plebiszitären Diktatur.

Als Erdoğan sah, dass die früher vermarkteten Illusionen politisch Früchte trugen, unternahm er jetzt, acht Monate vor den Wahlen, einen neuen Vorstoß. Er verkündete seine Vision: das „Jahrhundert der Türkei“. Einen Tag nach der Versammlung, auf der er seine Versprechen aufzählte, stellte er die erste türkische Automobilmarke vor: ein „heimisches und nationales“ Elektroauto, das mit staatlicher Unterstützung produziert werden soll. Lassen Sie sich von dem Etikett „heimisch und national“ nicht täuschen. Der Motor kommt samt Integration aus Deutschland (Bosch und EDAG), die Batterie aus China, das Fahrgestell aus England (Mira), das Design aus Italien (Pininfarina). Montiert werden die Teile in der Türkei. Die ersten Früchte dieses Projekts sollen – welch Zufall – wenige Wochen vor den Wahlen reif sein. Offiziell wird kein Preis genannt, doch soll das im Frühjahr 2023 auf den Markt kommende Auto rund 50. 000 Euro kosten. Erdoğan weiß genau, dass die von der Wirtschaftskrise geschüttelten Wähler sich diesen Wagen nicht leisten können. In der Umfrage „Welche Partei wählen Sie sicher nicht?“ steht Erdoğans AKP an der Spitze. Es ist ungewiss, ob das „heimische und nationale“ Auto diese Tendenz ändert. Die Vision namens „Jahrhundert der Türkei“ aber war schon pleite, bevor die Tinte unter Erdoğans Ankündigung trocken war.