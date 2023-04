Brief aus Istanbul : Schließen sich die „Tore zur Hölle“ in der Türkei?

Recep Tayyip Erdogan und seine Frau Emine Erdogan (l.) am 11. April bei einer Wahlkampfveranstaltung der AKP in Ankara Bild: AFP

„Wie weit ist die Türkei gekommen ... / Erst die Nation, dann das Land / Vorwärts, alle zusammen, auf, auf, Türkei ...“

So lautete der Refrain des Propagandasongs der AKP für den Wahlkampf der Kommunalwahlen 2019, die für Erdogan in einer großen Schlappe endeten. Mit dem Lied „Nereden Nereye“ (Von wo nach wo) rühmte er sich, wie weit er die Türkei gebracht habe. Wie gesagt, es war ein Propagandatitel. Es ging nicht darum, Fakten zu vermitteln. Der Song wurde eingesetzt, um den Wählern etwas vorzumachen, um die Menge bei Kundgebungen anzuheizen, und anschließend vergessen. Die eiskalten Fakten dagegen liegen offen zutage. Die Türkei hat in den 21 Jahren unter Erdogan in wirtschaftlicher und demokratischer Hinsicht Rückschritte gemacht. Das Programm, das er vor den historischen Wahlen vom 14. Mai verkündet hat, ist eine gute Gelegenheit, zu verstehen, „wie weit“ es mit der Türkei gekommen ist.

Keines der Ziele, die Erdogan zuvor bei Wahlen für 2023, das Jubiläum 100 Jahre Republik, gesteckt hatte, hat er erreicht. Er hatte für dieses Jahr versprochen, wir alle würden 25.000 Dollar verdienen. Als er das Versprechen einst gab, lag unser nationales Pro-Kopf-Einkommen über elftausend Dollar. Heute verdienen wir weniger, ganz zu schweigen vom Erreichen der versprochenen Summe. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt heute um die zehntausend Dollar. Die Arbeitslosigkeit wollte er bis 2023 auf unter fünf Prozent gesenkt haben, selbst gemäß den vom Palast manipulierten Zahlen liegt sie aber heute bei zehn Prozent. Und die Jugendarbeitslosenquote kratzt gar an der 20-Prozent-Marke. Die Inflation sollte einstellig werden, vor einigen Monaten war sie auf über 80 Prozent gestiegen, heute liegt sie bei 50 Prozent. 49,6 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Hunger-, 90 Prozent unterhalb der Armutsgrenze.

Ich will Sie nicht in Statistiken ersticken. Lassen Sie mich nur zwei weitere Finanznachrichten nennen, die den wirtschaftlichen Ruin bei uns recht gut zusammenfassen. Unsere größte Banknote, der 200-TL-Schein, hat seit ihrer Einführung 2009 647 Prozent an Wert verloren. Was wir damals dafür kaufen konnten, kostet heute 1495 Türkische Lira. Unser größter Geldschein ist derzeit nicht einmal 10 Euro wert. Und das Kleingeld ist nur noch Schrott. Da der Materialwert der Münzen höher lag als ihr Geldwert, wurde die Legierung geändert. Der Niedergang unter der Erdogan-Herrschaft betrifft nicht bloß die Wirtschaft. In allen Bereichen, von Bildung bis Gesundheit, sind wir ganz unten. Unter den OECD-Ländern stehen wir an letzter Stelle beim Haushaltsanteil für Bildung, beim Zugang zur Gesundheitsversorgung und bei der Beschäftigung. Bei Korruption aber sind wir die Nummer zwei! Gar nicht erst erwähnen will ich die Versprechungen, die Erdogan seit Jahren in Sachen Demokratie macht. Wer diese Briefe liest, weiß, wo wir stehen. Mit den Worten eines bekannten türkischen Ökonomen: „Von den Zielen für 2023 ist nur eines eingetroffen: Das Jahr 2023 ist da.“

Die Jungen werden kreativ

Die Ziele für 2023 hat Erdogan nicht erreicht, kürzlich aber stellte er sich auf ein Podium und verkündete Versprechungen für 2028. Als wäre er der Oppositionsführer, versprach er erneut, was er in 21 Jahren an der Regierung nicht umgesetzt hat. Es ist aber nicht einfach, die Menschen zu überzeugen, die unter extremer Armut leiden. Vor allem die Jugend nicht.

Die jungen Leute, die nie eine andere Regierung als die Erdogans kennengelernt haben, sind die Bevölkerungsgruppe, die um besserer Zukunftsperspektiven willen vor allem auf einen Regierungswechsel setzen. Sie bringen ihren Protest nicht nur bei Straßeninterviews und in den sozialen Medien zum Ausdruck, sie werden kreativ. Vor Kurzem entdeckten Supermarktkunden Klebeetiketten auf Produkten, die beinahe jede Woche teurer werden. „Kommt Ihnen dieses Produkt teuer vor? Dank Erdogan“, stand darauf. Eine Gruppe, die sich „Die Jugend wird [ihn] stürzen“ nennt, hatte das Etikett bei einem Grafiker in Auftrag gegeben und klebte es in den Supermärkten der Großstädte.

Präsidentenbeleidigung und Beleidigung durch den Präsidenten

Die Reaktion der Regierung auf den friedlichen Protest war wenig überraschend. Zunächst wurde der für das Design zuständige Grafiker festgenommen, dann die jungen Leute, die die Etiketten verklebten. Die Polizei lud die Urheber eines Videos, in dem gedroht wurde: „Allen, die ihre Stimme der Opposition geben, schneiden wir die Köpfe ab“, zum Tee ein, das Aufkleben von Etiketten hielt sie aber für ein größeres Vergehen. Aus welchem Grund die Festnahmen erfolgten? Wegen Präsidentenbeleidigung.