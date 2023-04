Recep Tayyip Erdogan und der irakische Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani am 21. März nach eine Pressekonferenz in Ankara Bild: dpa

Viele von Ihnen kennen die türkische Küche. Zu Hause kochen wir allerdings überwiegend in Töpfen. Wir sind kein Volk, das nur von Döner und Kebab lebt. Grundlage beinahe jeder daheim zubereiteten Speise sind Zwiebeln. Fein geschnittene Zwiebeln bei geringer Hitze anbraten, so fangen Rezepte bei uns an. Zudem werden sie reichlich produziert, sodass in unseren Supermärkten das günstigste Gemüse Zwiebeln sind. Das heißt: waren. Der Preis stieg binnen Jahresfrist um mehr als 200 Prozent. Uns tränen die Augen nicht erst beim Zwiebelschneiden, sondern schon beim Einkaufen. Es geht natürlich nicht bloß um die Zwiebel. Mit dem größten verfügbaren Geldschein erstehen wir nicht mal ein Kilo Käse oder ein Kilo Fleisch.

Zur türkischen Fassung der Kolumne Yazının Türkçe orijinalini okumak için tıklayın

Bei der Teuerung der Lebenshaltungskosten sind wir Nummer eins in Europa, bei der Lebensmittel-Inflation weltweit Nummer fünf. Nach Angaben des vom Palast kontrollierten Statistikamts TÜIK ist die jährliche Inflationsrate auf 50 Prozent gesunken. In der Realität liegt sie drei- bis viermal so hoch. Laut Bericht der größten türkischen Arbeitergewerkschaft DISK stiegen die Preise für Lebensmittel in den 20 Jahren der AKP-Regierung um 1749 Prozent.

Offiziellen Angaben zufolge kommen beinahe eine Million Familien nicht ohne Lebensmittelhilfen aus. Nahezu vier Millionen Haushalte sind nicht in der Lage, den Strom zu bezahlen. Auch das Erdbeben vor zwei Monaten, bei dem mehr als 50.000 Menschen umkamen, macht die Armut nicht vergessen. Einer Ipsos-Umfrage zufolge ist für 47 Prozent der Bevölkerung die Wirtschaft unser größtes Problem. Das Erdbeben, das Trauer im ganzen Land ausgelöst hat, steht mit 38 Prozent an zweiter Stelle.

Am schlimmsten trifft die Armut die Kinder. Nur für 12,7 Prozent der Kinder in der Türkei stehen die Hauptproteinquellen Fleisch, Fisch und Huhn auf dem Speiseplan. 63,4 Prozent der Kinder ernähren sich von Speisen, die überwiegend auf Getreide basieren. 42 Prozent können sich Milch und Milchprodukte nicht leisten. Am Tag, als diese Statistiken veröffentlicht wurden, erfuhren wir, wie hoch das Budget der staatlichen Religionsbehörde Diyanet ist: an die 1,1 Milliarden Euro.

Mut, die Ungerechtigkeit zu benennen

Es erfordert Mut, diese Ungerechtigkeit aufs Tapet zu bringen. Unser Land steht weltweit an vierter Stelle der Staaten mit den meisten inhaftierten Journalisten. Einem von der größten Oppositionspartei CHP veröffentlichten Bericht zufolge haben 70 Prozent der Bevölkerung kein Vertrauen in die Gerechtigkeit. Wie auch? Wir leben in einem Land, in dem Staatspräsident Erdoğan die Richter des Verfassungsgerichts anruft, wenn sie ein Urteil gefällt haben, das ihm nicht passt, und sich beschwert: „Ich habe euch vertraut. Wie könnt ihr auf diese Weise abstimmen?“

Diesen Skandal deckte eine unabhängige Nachrichtenplattform auf, der Bericht wurde weder vom Palast noch von den Richtern dementiert. Dabei enttäuscht die Justiz Erdogan kaum jemals. Wie auch jene nicht, die ihm nahestehen. Die Gerichte verbieten negative Berichte über Erdoğan, seine Familie oder Personen im Umfeld der Palast-Regierung unverzüglich. Mit Gesetzen, die die Regierung einsetzte, um das Internet und die sozialen Medien abzuwürgen, wird der Zugang zu kritischen Berichten gesperrt. So wird verhindert, dass die Bevölkerung Tatsachen erfährt und Erdoğan Stimmen verliert. Genau das erlebten wir letzte Woche, nachdem die Türkei auf internationaler Ebene einen Prozess verloren hatte.