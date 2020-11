Brief aus Istanbul : Reformen wie Brause, möchten Sie probieren?

Zu den größten Herausforderungen für Journalisten in der Türkei gehören nicht allein Repressalien der Regierung. In einem Klima zu arbeiten, in dem sich die Tagesordnung rasend schnell verändert, ist ebenfalls zermürbend. Am Wochenende ist es in den Nachrichtenredaktionen aber doch vergleichsweise ruhig. Vor allem sonntags. Ein Ereignis am Sonntag, 8. November, 19 Uhr, hätte für die Redaktionen aufregend sein sollen: Berat Albayrak, der Schwiegersohn Erdogans, den dieser als Thronfolger herangezogen und ihm die Wirtschaft des Landes unterstellt hatte, verkündete, er trete aus gesundheitlichen Gründen zurück. Das tat er allerdings nicht auf Pressekonferenz oder in Form einer Erklärung. Er nahm er seinen Abschied vom Amt auf Instagram.

Der Rücktritt war an sich eine Überraschung, sonderbar war auch, dass der für Staatskasse und Finanzen zuständige Minister, an dem Erdogan trotz Kritik aus der eigenen Partei und seiner Wählerschaft stets festhielt, seinen Rücktritt auf diese Weise erklärte. Noch merkwürdiger war, dass außer einigen kleineren Organen kein einziges der vom Palast kontrollierten Medien den Rücktritt meldete. Nur fünf von 1780 Fernsehsendern im Land berichteten.

Selbstverständlich hätte es nach der Rücktrittserklärung auf Albayraks Instagram-Account eine Weile gedauert, bis die Neuigkeit in den Nachrichten erschienen wäre. Immerhin hätte der verifizierte Account gehackt sein können. Es war also normal, dass Journalisten etwas Zeit brauchten. Doch erst 27 Stunden später erfuhr die Türkei vom Rücktritt des Ministers. Ausländische Zeitungen hatten längst berichtet. Die türkischen Medien konnten auf Druck vom Palast die Rücktrittsnachricht nicht bringen, unverzüglich aber meldeten sie dann aber, Erdogan habe den Rücktritt angenommen und einen Nachfolger ernannt. Wie Albayraks Rückritt wurde Erdogans Erklärung über soziale Medien bekanntgegeben. Eine Minute, nachdem Erdogan auf Twitter Albayrak dankte, meldeten die türkischen Medien den Rücktritt offiziell.

Warum hatte Albayrak seinen Rücktritt erklärt? Sind es tatsächlich gesundheitliche Probleme? Oder die Krise der Wirtschaft? Laut Albayraks letzten Erklärungen, bei denen er durchaus gesund wirkte, lief in der Wirtschaft alles rund. Da hieß es, die Wirtschaft sei in Höchstform, die Beschäftigungsrate steige, die Wirtschaft beschleunige, wir hängten sogar Deutschland ab. So hervorragend ging es uns. Dabei stecken wir in einer gewaltigen Krise. In den vergangenen zwei Jahren verlor die türkische Lira 81 Prozent an Wert. Im Ranking von zweiundzwanzig Entwicklungs- und Schwellenländern liegt die türkische Lira am Ende der abgewerteten Währungen. Ausländische Investitionen sanken auf nahezu Null. Es fließt auch kein Geld mehr ins Land. Vielmehr hat eine Flucht eingesetzt. Allein im laufenden Jahr flossen 7,6 Milliarden Dollar an Kapital ab. Die Staatsschulden in Fremdwährungen stiegen um 155 Prozent an. Die Arbeitslosigkeit liegt bei beinahe zwanzig Prozent. 2018 betrug das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 9632 Dollar im Jahr, in der Zeit des Ministers Albayrak sank es auf das Niveau von 2010, konkret auf 8934 Dollar.

Mobilmachung gegen das selbst eingesetzte System

Ein paar Wochen vor seinem Rücktritt hatte Berat Albayrak den Anstieg des Dollars im Verhältnis zur türkischen Lira noch folgendermaßen kommentiert: „Der Dollar schert uns nicht, wir können den Kurs senken, wenn wir wollen.“ Tatsächlich trat ein, was er angedeutet hatte. Wenn er nur wollte, war er imstande, den Dollarkurs zu senken. Solange er im Amt war, stieg der Dollar permanent, doch mit der Nachricht von seinem Rücktritt fiel er. Im Verhältnis zu ausländischen Währungen gewann die türkische Lira zehn Prozent an Wert hinzu.