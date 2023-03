Die türkische Opposition tritt bei der Wahl in einem großen Bündnis gegen Erdogan an. Dem fällt nichts ein. Das notiert auch die Börse.

Eine Demokratie nach westeuropäischem Standard hatte die Türkei im Laufe ihrer Geschichte nie. Ein friedvolles Leben mit vertrauensvollem Blick in die Zukunft hatten wir hierzulande nie. Auch die Spaltung, die Erdogan auf die Spitze getrieben hat, ist für dieses Land nichts Neues. Doch trotz aller politischen Spannungen, sozialen Verwerfungen und Wirtschaftskrisen gab es Einrichtungen, die so etwas wie gemeinsame Werte waren. Einrichtungen, denen alle vertrauten und die Distanz zu allen hielten, egal, wer gerade an der Macht war. Aufgrund Erdogans Drang aber, alles zu beherrschen und derjenige zu sein, der zu jedem Thema das letzte Wort hat, wurde eine dieser Institutionen nach der anderen ausgehebelt.

Hauptaufgabe der 1925 gegründeten Anstalt für Luftfahrt war es, Waldbrände aus der Luft zu bekämpfen. Nachdem Erdogan dort aber Parteigänger einsetzte, steht seit ein paar Jahren kein Flugzeug mehr zur Verfügung, das bei Waldbränden eingesetzt werden könnte. Wir mussten zuschauen, wie unsere herrlichen Wälder niederbrannten. Die Fußballnationalmannschaft war der Augapfel der Türkei. Bei der Weltmeisterschaft 2002, im Jahr von Erdogans Regierungsantritt, wurden wir Dritter. Dieser Erfolg war passé, als Erdogan die Leitung der Fußballföderation mit ihm nahestehenden Unternehmern bestückte. Wir kommen nicht mehr über die Qualifikation hinaus, ganz zu schweigen von einer WM-Teilnahme.

Das türkische Amt für Statistik pflegte sämtliche Daten, auch die Inflationsrate, objektiv zu veröffentlichen. Mittlerweile beziffert es die Inflationsrate nach Vorgaben aus dem Palast. Es verheimlicht sogar Sterbefälle. Unseres Wissens erlagen in der Türkei rund hunderttausend Menschen Covid-19. Dann kamen die wahren Daten heraus: Die Zahl liegt doppelt so hoch. Das staatliche Fernsehen TRT, das wir früher allabendlich schauten, und die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi sind heute Propagandainstrumente der Regierung. Früher bekam jeder Journalist vom Informationsamt einen Presseausweis. Heutzutage stellt die von Erdogan gelenkte Anstalt keine Presseausweise mehr für Regierungskritiker aus, davon bin auch ich betroffen.

Wie wichtig der Rote Halbmond war, erkannten wir immer dann, wenn wir es mit einer Katastrophe zu tun hatten. Er stand uns bei Erdbeben und Überflutungen zur Seite. Beim jüngsten Erdbeben nun mussten wir erfahren, dass der 1968 gegründete Rote Halbmond unter der Erdogan-Regierung ganz besonders abgewirtschaftet wurde. Von unseren Spenden und durch Unterstützung aus dem Staatshaushalt getragen, war der Rote Halbmond nicht einmal in der Lage, die betroffene Region mit Zelten zu versorgen. Nicht, dass der Organisation keine Zelte zur Verfügung gestanden hätten. Doch statt die Zelte in die Erdbebenregion zu schicken, wurden sie an die vor Ort Hilfe leistende NGO Ahbap verkauft. Mit unseren Geldern hergestellte Zelte wurden also an die wiederum durch unsere Spenden finanzierte Organisation Ahbap verkauft. Damit war der Skandal noch nicht vorüber.

Auch die Fertiggerichte, die der Rote Halbmond den unter Hunger und Kälte leidenden Erdbebenopfern hätte schicken sollen, verkaufte er gegen Geld. Ebenso die Kleiderspenden der Bürger. Zelte schickten sie nicht und konnten natürlich auch keine Container stellen, die bei kalter Witterung viel effektiver sind. Wie auch? Was kann man von einem Mann aus der Kebab-Branche erwarten, in dessen Hände die Leitung dieser Abteilung beim Roten Halbmond gelegt worden war? Offiziellen Angaben zufolge kamen bei dem Erdbeben mehr als 50.000 Menschen um. Seit der Katastrophe verging mehr als ein Monat, für die Überlebenden wurden noch immer nicht genug provisorische Unterkünfte gestellt. Ein Großteil lebt in Zelten, die die Menschen selbst aus alten Planen und Plastikabdeckungen zusammengeschustert haben. Seit den starken Niederschlägen letzte Woche wachen sie morgens durchnässt auf.