Brief aus Istanbul : Handschellen für die Presse

In der Türkei von Recep Tayyip Erdogan werden Journalisten nicht nur verfolgt, wenn sie kritisch schreiben. Sie kommen in Haft, wenn sie Informationen der Regierung nicht verbreiten.

Die Coronavirus-Pandemie hat nicht nur unsere Gesundheit und Psyche erschüttert. Sie wirkt sich auch katastrophal auf unsere wirtschaftliche Lage aus. Ob Einzelperson, Unternehmen oder Staat, alle sind negativ betroffen. Den Schlag, den die Pandemie der Wirtschaft versetzt hat, bekommt am ärgsten zu spüren, wer arbeitet oder, besser gesagt, wer jetzt nicht mehr arbeiten kann. Weil die Produktion stillsteht, steigen die Arbeitslosenzahlen. Im März, als die Pandemie sich auszubreiten begann, kletterte die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten von 3,5 auf 4,1 Prozent. Im Euroraum sah es nicht viel anders aus. Hier erreichte die Quote im März 7,4 Prozent.

In den großen Ökonomien wuchs das Arbeitslosenheer an, die Türkei unter Führung Erdogans hingegen fabrizierte ein Wirtschaftswunder. Obwohl Produktion und Konsum einbrachen, gingen im März die Arbeitslosenzahlen laut offiziellen Angaben zurück! Mit einer Verringerung von 0,9 Prozent erreichte die Quote im März 13,2 Prozent. Die vom staatlichen Statistikinstitut veröffentlichten Zahlen zur Arbeitslosigkeit wiesen allerdings einen seltsamen Widerspruch auf. Rückläufig war sowohl die Anzahl der Arbeitnehmer wie die der Arbeitslosen.

Lassen Sie sich von dem Widerspruch nicht verwirren. Unmittelbar vor Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen wechselte Wirtschaftsminister und Erdogan-Schwiegersohn Berat Albayrak zehn Abteilungsleiter im Statistikinstitut TÜIK aus. Daraufhin fielen die Arbeitslosenzahlen trotz Corona auf wundersame Weise. Zuvor war die Preissteigerung im Land wie mit dem Messer abgeschnitten, nachdem der zuständige Beamte für die Inflationszahlen abgesetzt worden war. Mit der Ablösung des Notenbankchefs war es bereits zu einem Zinswunder gekommen. Innerhalb eines Jahres fiel der Leitzins von 24 auf 8,25 Prozent.

Doch zurück zum jüngsten Wunder. Die offiziellen Angaben weisen aus, dass die Arbeitslosenzahlen zurückgingen. Unabhängige Ökonomen sind dagegen der Ansicht, die tatsächliche Quote habe mittlerweile 25 Prozent überschritten. Auch die Stimmen auf der Straße dementieren die offiziellen Zahlen. Einer Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Metro Poll zufolge haben 31,8 Prozent der Arbeitnehmer aufgrund der Pandemie ihren Job verloren. Auch wenn der Staat auf dem Papier für Wunder sorgt, ist inzwischen mehr als die Hälfte der Menschen der Meinung, das größte Problem für das Land stellten Wirtschaft und Arbeitslosigkeit dar. Jeder Fünfte kann seine Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigen. 2019, noch vor Corona, war bereits vier Millionen Bürgern der Strom abgestellt worden, weil sie ihre Rechnung nicht zahlen konnten. Das ergab keine Umfrage, sondern eine parlamentarische Anfrage der Opposition an den Energieminister.

Keine Resonanz in der Wählergunst

Die Zahlen und Statistiken sollen Sie nicht verwirren. Lassen Sie mich ein Beispiel aus dem Alltag geben, um verständlich zu machen, wie es bei uns zugeht. In Supermärkten werden teure Produkte mit Warensicherungsanlagen gegen Diebstahl ausgestattet. Das ist in der Türkei nicht anders als in Deutschland. Hier aber werden jetzt aufgrund der Wirtschaftskrise und der Teuerung der Lebenshaltungskosten selbst Grundnahrungsmittel per Alarm gesichert. Schafskäse, unverzichtbar zum Frühstück, ist ebenso gesichert wie Babynahrung.

Die Regierung färbt mit Zahlen schön, doch ihr rosarotes Bild findet weder in den Supermarktregalen noch in der Wählergunst Resonanz. Letzte Woche ergaben die Umfragen von zwei Meinungsforschungsunternehmen, dass die Allianz aus AKP und ultranationalistischer MHP, die Erdogan in den Palast trug, inzwischen unter fünfzig Prozent gesunken ist. Auch die Umfrage nach der Zufriedenheit mit Amtsinhabern in Bezug auf die Kommunalwahlen im vergangenen Jahr, mit deren Ergebnissen der Präsident haderte, dürfte im Palast für Unmut gesorgt haben: Sieben der zehn von der Bevölkerung als besonders erfolgreich erachteten Bürgermeister gehören der Opposition an.