Brief aus Istanbul

Brief aus Istanbul

Brief aus Istanbul :

Brief aus Istanbul : Das System bricht zusammen

Das Erdbeben in der Türkei führt Versagen und Korruption der Regierung Erdoğan allen vor Augen. Die Bürger begehren auf.

Antakya, 15. Februar: Mitglieder einer Familie halten sich an einem Feuer warm, während ein Rettungsteam nach ihren Angehörigen sucht. Bild: dpa

Fahrlässigkeit und Versäumnisse des Staates und die Unfähigkeit der Regierung haben dazu beigetragen, dass wir bei dem Erdbeben vom 6. Februar mehr als 40.000 Menschen verloren haben. Aus einer solchen Katastrophe sollten Lehren gezogen werden, stattdessen aber erschüttern uns außer den Nachbeben auch noch Beleidigungen unserer Regierenden. Zunächst ließ Erdoğan seinen Ärger vom Stapel: „Flegel, Liederliche, Ehrlose, Schufte.“ Im Anschluss drohte Devlet Bahçeli, Chef seines ultranationalistischen Bündnispartners MHP: „Wir notieren das alles genau!“

Gegen wen richteten sich Erdoğans Beleidigungen? Und wem drohte sein Partner Bahçeli? Sie drohen jenen, die protestierten und fragten, wo der Staat sei. Die seit 21 Jahren regierende AKP hat das Land nicht für das unausweichlich kommende Erdbeben gerüstet, im Gegenteil, sie hat die Baubranche frei schalten und walten lassen und scheiterte nach der Katastrophe bei den Rettungsarbeiten und bei den Hilfsleistungen. Wer das Glück hatte, zu überleben, sprach nun offen die Mängel und Fehler an. Der Protest kam nicht nur von unabhängigen Medien, NGOs und Oppositionsparteien, sondern auch unmittelbar von den Bürgern.

Die einen begehrten in den sozialen Medien gegen die Regierung auf, andere kaperten Liveübertragungen von Fernsehsendern, die sie nicht vor die Kamera gelassen hatten. So schnappte sich eine Mitarbeiterin im Gesundheitswesen das Mikrofon einer Reporterin, die vor einem Trümmerhaufen stand und live sendete: „Wir wurden unserem Schicksal überlassen. Drei Tage lang erfroren und verhungerten Verschüttete. Der Präsident soll nur herkommen, wenn er den Mut dazu hat.“ Hilfen schickte der Staat spät. Um die rebellierende Krankenhausangestellte kümmerte er sich wie der Blitz und schickte ihr wegen Präsidentenbeleidigung Polizei ins Haus, die ihre Aussage aufnahm.

Die Menschen begehren nicht grundlos auf. Die Gesellschaft hat nach der Katas­trophe die Mauer der Angst überwunden. Dass ein Land im Erdbebengürtel nicht für Erdbeben gerüstet wurde, das ist ein unentschuldbares Versäumnis. Was aber ist es, mehr als zwei Wochen nach der Katastrophe noch nicht alle obdachlos Gewordenen mit Zelten versorgt zu haben? Den Menschen, die nicht in wenigen Zeltstädten oder Containern Unterschlupf finden, geht es erbärmlich.

Die unhaltbaren Versprechen haben einen Grund

Notgedrungen zogen sie wieder in ihre unsicheren, beschädigten Häuser, und zwar auf Anraten der Regierung, denn Stadtplanungsminister Murat Kurum hatte verlautbart: „In unbeschädigten und gering beschädigten Häusern können Sie bedenkenlos wohnen.“ Und das, obwohl Experten vor weiteren Beben gewarnt hatten. Was folgte? Am Abend des 20. Februar gab es zwei neue Erdbeben der Stärken 6,4 und 5,8. Dutzende Gebäude, die beim großen Beben vom 6. Februar nur leicht beschädigt worden waren, stürzten ein. Weitere Menschen kamen ums Leben.

Die Regierung erklärt, innerhalb eines Jahres würden alle eingestürzten Gebäude wieder aufgebaut. Der Grund dafür, dass dieses unhaltbare Versprechen ständig wiederholt wird, sind die im Mai oder Juni bevorstehenden Wahlen. Doch die Versäumnisse der Regierung lassen sich in der kurzen Zeit nicht vergessen, auch nicht wenn schöne Versprechungen gemacht und Proteste mit Beleidigungen und Drohungen unterdrückt werden.