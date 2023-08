Trauernde, die der Opfer eines Anschlags gedenken, werden festgenommen. Naturschützer führt die Polizei ab. Die Justiz verbietet Berichte über Korruption: So geht es zu in der Türkei nach Erdoğans Wiederwahl.

Bereits vor den Wahlen im Mai steckten wir in der Türkei in einer Phase des Niedergangs. Nach Erdoğans knapper Wiederwahl ist die Tragödie nur schlimmer geworden. Seit das oppositionelle Bündnis zerbrach, steht der Regierung kein Hindernis mehr im Weg. Niemand kann seine Stimme erheben, weil die Demokratie in der Türkei allein auf die Wahlurnen reduziert wurde und weil alle anderen Instrumente, einschließlich des Rechts auf Protest, vom Palastregime als Terrorismus behandelt werden.

Zur türkischen Fassung der Kolumne

Yazının Türkçe orijinalini okumak için tıklayın

Der geringste Widerstand wird mit Polizeigewalt und Festnahme bestraft. Sogar die Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung für die 33 jungen Leute, die 2015 bei einem Selbstmordanschlag des IS umkamen, wurden in Gewahrsam genommen. Festgenommen wurden auch die Journalisten, die Aufnahmen vom Eingreifen der Polizei machten, und die Rechtsanwälte, die die Veranstaltungsteilnehmer verteidigen wollten.

Ebenso Bewohner, die die Bäume ihres Dorfes vor Abholzung bewahren wollten. Von Erdoğan reich gemachte Unternehmer ließen dort letzte Woche unter dem Schutz von Gendarmen 65.000 Bäume roden, um Braunkohle zu fördern. Etliche Anwohner, die sich gegen den Einschlag des alten Baumbestands wehrten, wurden festgenommen. Und die Regierung, die sich rühmt, die Türkei in eine „Insel des Friedens“ zu verwandeln, verbot erneut ein Musikfestival, weil angeblich ein Sicherheitsrisiko bestand.

Die Regierung gönnt uns keine Ruhe

Die Regierung gönnt uns keine Ruhe. So wenig wir den Mund aufmachen können, so sehr verarmen wir. In jeder Hinsicht. Dank Erdoğans Wirtschaftspolitik ist unsere Kaufkraft im Keller. Unter allen OECD-Ländern haben es Eltern in der Türkei am schwersten, ihre Familien zu ernähren. 70 Prozent der Familien fürchten, nicht einmal die Grundbedürfnisse stillen zu können.

Laut Report der größten Oppositionspartei leben 60 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Bürger verschulden sich, um über die Runden zu kommen, Betriebe, um nicht schließen zu müssen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Inkassofälle bei den Vollstreckungsbehörden um 62,7 Prozent erhöht.

Und es geht nicht bloß ums Geld. Auch in den Bereichen Bildung und Kultur erodiert das Land. Den offiziellen Statistiken zufolge konnten sich im letzten Jahr 85 Prozent der Bürger keinen Kinobesuch, 92 Prozent keine Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen und 69 Prozent kein Buch leisten. Zwei Millionen Menschen legten die Zulassungsprüfung für ein Studium ab, rund 100.000 gingen mit null Punkten nach Hause, konnten also keine einzige Antwort richtig geben. Und die Guten können wir nicht halten.

Laut offiziellen Angaben erhöhte sich die Zahl der ins Ausland Abgewanderten innerhalb ei­nes Jahres um 62 Prozent.

Kritische Berichte werden allesamt gesperrt und ausgeblendet

Die Regierung stört dieses von ihr selbst geschaffene Tableau nicht. Aber sie will auch nicht, dass über ihr Werk geredet wird.

Dass derlei Meldungen in den traditionellen Medien erscheinen, die es zu 95 Prozent unter Kontrolle hat, lässt das Palastregime ohnehin nicht zu. Die außerhalb der Kontrolle verbliebenen Medien wurden mit einem Gesetz zum Schweigen gebracht, das 2007 unter dem Vorwand des Kampfes gegen Pornographie und Terrorismus erlassen worden war. Per Zugangssperre wird digital geschwärzt. Die von Erdoğan zusammengesetzten Justizkader versperren den Zugang zu Meldungen und Berichten, sobald sie die Regierung auch nur am Rande tangieren.

Letzte Woche publizierte der Verein für Meinungsfreiheit seinen Report über Zensur im Netz für 2022. Demzufolge waren 2007 lediglich 40 Inhalte vom Staat zensiert worden, 2022 aber die Rekordzahl von 137.717 Inhalten. Im Zeitraum 2007 bis 2022 belief sich die Zahl zensierter Inhalte auf ganze 712.000.

Unter den gesperrten Seiten befinden sich auch gewaltverherrlichende Inhalte, Hassrede oder Kinderpornographie, gegen die überall auf der Welt vorgegangen wird. Bei der großen Mehrheit aber handelt es sich um kritische Berichte über Erdoğan, seine direkte Umgebung oder staatliche Einrichtungen.