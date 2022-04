Brief aus Istanbul : Wird Erdogan zur Friedenstaube?

Der türkische Präsident will die Ukraine und Russland an seinen Verhandlungstisch holen. Den Umfragewerten Erdogans hat das genützt, wenngleich strittig ist, wie nachhaltig es sein wird.

Eines der größeren Geheimnisse hinter Erdogans mittlerweile 20 Jahren an der Regierung ist seine Fähigkeit, Krisen in Chancen zu verwandeln. Mangelte es gerade an einer natürlich entstandenen Krise, gelang es ihm sogar, für künstliche Krisen zu sorgen, Gegner zu erfinden und seine Macht durch Schattenboxen zu konsolidieren. Steckte er innenpolitisch in der Klemme, prügelte er auf seine westlichen Verbündeten ein, sei es Deutschland, seien es die USA, um seine Anhänger bei der Stange zu halten. Jetzt, wo ihm klar ist, dass er mit dieser Taktik nicht weiterkommt, lässt er die aggressive Rhetorik stecken und schwingt sich zum „Architekten des Friedens“ auf. Nachdem Erdogan die Türkei mit nahezu sämtlichen Nachbarländern verfeindet und die Beziehungen zu den Alliierten im Westen, mit denen das Land ökonomische und diplomatische Interessen verbindet, bis zum Zerreißen gespannt hat, bemüht er sich aufgrund der Wirtschaftskrise nun, 15 Monate vor den Wahlen in seinem Land, die von ihm zerstörten Brücken wieder aufzubauen.

Wegen der Spannungen im östlichen Mittelmeer nahm er Kontakt zur ägyptischen Regierung unter al-Sisi auf, den er zuvor als Despoten bezeichnet hatte. Den Staatschef Syriens, unseren Nachbarn mit der längsten gemeinsamen Grenze, hatte Erdogan einen Mörder genannt, jetzt laufen auf Delegationsebene Verhandlungen. Auch mit Israel, das er als „Terrorstaat“ tituliert hatte, knüpfte er neue Kontakte. Einst hatte er den israelischen Präsidenten Schimon Peres bezichtigt, sich gut aufs „Kindertöten“ zu verstehen, kürzlich empfing er dessen Nachfolger Herzog in seinem 1001-Zimmer-Palast. Und mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, die er zuvor beschuldigt hatte, hinter dem Putschversuch der Militärs von 2016 zu stecken, ist er auf einmal gut befreundet.

Erdogan hatte die Regierung in Riad für den brutalen Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul verantwortlich gemacht. Er fragte sogar in einem Artikel in der „Washington Post“, für die Khashoggi tätig gewesen war: „Wer schickte die 15 Mörder mit zwei Flugzeugen nach Istanbul?“ und versprach, die Türkei werde den Mord aufklären. Sein Propagandachef Fahre­t­tin Altun erklärte in einem Dokumentarfilm über Khashoggi, an die Adresse der Führung in Saudi-Arabien gerichtet: „Wir wissen, dass sie alles unter den Teppich kehren werden.“ Letzte Woche aber beschloss die Türkei unversehens, den Fall Khashoggi ad acta zu legen, und überließ das Gerichtsverfahren der Regierung in Riad, die nach früherer Einschätzung selbst hinter dem Mord steckte. Sie gab das Lamm der Obhut des Wolfes anheim, wie wir auf Türkisch sagen.

Erdogan hat auf internationaler Ebene Prestige eingebüßt. So fällt es ihm umso schwerer, die heimische Wirtschaftskrise zu lösen. Mit dem Antritt der Biden-Administration hat sich der Status quo geändert, das macht es Ankara nicht leichter. Also bemüht sich Erdogan um einen Paradigmenwechsel und macht sich nun daran, die Brücken, die er zuvor einriss, instand zu setzen. Mit Botschaft an den Westen – „Ich bin immer noch stark, ihr könnt weiter mit mir zusammenarbeiten“ – will er erreichen, dass die Geldhähne wieder aufgedreht werden. Dahinter steckt die Absicht, die Öffentlichkeit seiner Führungsqualitäten zu versichern und die Auswirkungen der Wirtschaftskrise zu mildern. Auf diesem Weg ist sein größtes Ziel, Russland und die Ukraine zu einem „Türkei-Frieden“ zu drängen. Er weiß, dass der Westen auch wegen seiner Abhängigkeit vom Erdgas auf einen raschen Frieden drängt. Also versucht er, die Russen, von denen er das Raketenabwehrsystem S-400 kaufte, und die Ukraine, der er bewaffnete Drohnen aus der Herstellung der Firma seines Schwiegersohns lieferte, an einen Tisch zu bringen.

Nur für ein paar Wochen Wirkung

Sein Bestreben konnte bereits einen ersten bescheidenen Erfolg verzeichnen. Delegationen beider Länder setzten sich vor ein paar Tagen in Erdogans Istanbuler Büro mit Blick auf den Bosporus zusammen. Um den Prozess zu beschleunigen, telefoniert Erdogan reihum mit Putin und Selenskyj. Er ist darauf aus, beide Seiten dazu zu bringen, an dem von ihm bereiteten Verhandlungstisch den Frieden zu unterzeichnen. Es sieht zwar nicht danach aus, dass die Staatschefs sich treffen und einen endgültigen Frieden vereinbaren. Doch Erdogans Engagement in der Sache hat innenpolitisch ein Ergebnis gezeitigt, wenngleich strittig ist, wie nachhaltig es sein wird. Das Meinungsforschungsunternehmen Metropoll verzeichnet in seiner jüngsten Studie einen Anstieg der bei der 30-Prozent-Marke dümpelnden AKP-Wählerstimmen um vier Prozent. Auch in der Umfrage zur Präsidentenwahl bewegt sich etwas zu Erdogans Gunsten. Während vorher jene, die überzeugt waren, dass Erdogan nicht gewinnen wird, acht Punkte Vorsprung hatten, ist der Unterschied in der jüngsten Umfrage auf zwei Prozent geschrumpft. Dem Unternehmen zufolge ist dieser Wandel Erdogans Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine geschuldet.