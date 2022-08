Brief aus Istanbul : Erdoğan setzt nun auf Assad

So war es vor mehr als elf Jahren. Ist es so bald wieder? Recep Tayyip Erdogan an Baschar al Assad im Februar 2011 in Aleppo. Bild: dpa

Erdoğans Partei AKP, die ihn ein Jahr nach der Gründung an die Regierung brachte, feierte kürzlich ihr einundzwanzigjähriges Bestehen. Diesmal fehlte den Feierlichkeiten allerdings die frühere Euphorie. Es gab weder Ovationen, die Erdoğans Rede unterbrachen, noch begeisterten Applaus. Erdoğans Fähigkeit aber, Realitäten ins Gegenteil zu verkehren, hat kein Gran abgenommen. Er schloss seine Rede, in der er die 21 Jahre als große Erfolgsgeschichte zusammenfasste, mit den Worten: „Jeder, der seine Hand aufs Herz legt, wird zugeben, dass die heutige Türkei im Vergleich zu der vor 21 Jahren demokratischer und freier und von Chancengleichheit geprägt ist.“

Zur türkischen Fassung der Kolumne

Yazının Türkçe orijinalini okumak için tıklayın

Erdoğan sprach, als handele es sich bei dem Land, in dem laut Länderbericht 2022 der Bertelsmann-Stiftung Demokratie und Rechtsstaat in der letzten Dekade am stärksten zurückgegangen sind, nicht um die Türkei. Oder als würden wir nicht in der Türkei leben, von der er sprach, oder als erzählte er von dem Tausend-Zimmer-Wunderland. Etliche Fernsehsender übertrugen Erdoğans Rede live, darunter lief im Nachrichten­ticker folgende Meldung: „Gegen die Istanbul-Vorsitzende der (größten Oppositionspartei) CHP, Canan Kaftancioglu, wird wegen Beleidigung Erdoğans ermittelt, weil sie gesagt hatte: ‚Wir werden auf demokratischem Weg einen Diktator aus diesem Land schicken.‘“

Im Tausend-Zimmer-Wunderland

In der Woche, da Erdoğan in seiner Traumwelt ein rosarotes Bild von der Türkei zeichnete, folgte ein die Grenzen der Autokratie austestender neuer Zensurbeschluss auf den anderen. Der Kampf gegen digitalen Journalismus ist in die Welt der Unterhaltung übergesprungen. Nachdem die Deutsche Welle verboten worden war, kam die Reihe nun an digitale Plattformen. Gegen Spotify wurde eine Untersuchung eingeleitet, weil in Playlisten Respektlosigkeit gegen „Persönlichkeiten der Staatsführung“ begangen worden sei. Man muss wohl nicht ausführen, um wen es sich hier handelt. Auch wird gegen einen Youtube-Kanal mit mehr als einer Million Abonnenten wegen Erdoğan-Darstellungen ermittelt. Und auf Netflix wurde ein Zeichentrickfilm zensiert, weil er angeblich Homosexualität fördere.

So geht es in dem Land zu, das Erdoğan „demokratischer und freier“ nennt. Und wo er von Chancengleichheit spricht, gibt es Aufrufe, die einer Taliban-Regierung in nichts nachstehen. Ein religiöser Fernsehsender, den Erdoğan mit Steuergeldern einrichten ließ, empfahl Frauen, keine Hosen zu tragen. In dem von der staatlichen Religionsbehörde Diyanet geleiteten Sender sprach ein Theologe, der wiederum von unseren Steuergeldern finanziert Fatwas erlässt: „Hosen sind sehr eng. Es ist nicht zu billigen, dass Frauen damit in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten.“

„Wir beneiden in Dokumentarfilmen die Löwen um ihr Fleisch“

Nicht bloß die Freiheit ist bei uns geschrumpft, auch die Arbeit und unser Auskommen. In einer Stadt in Anatolien bewarben sich 1948 Personen auf eine einzige freie Stelle als Reinigungskraft. In den letzten beiden Jahren ist der Fleischkonsum um nahezu die Hälfte gesunken. Ein Rentner klagte bei einer Straßenumfrage, bei ihnen gebe es kein Fleisch mehr in der Küche, wörtlich sagte er: „Wir beneiden in Dokumentarfilmen die Löwen um ihr Fleisch.“ Uns fehlen sogar die Mittel, für unsere grundlegenden Ausgaben aufzukommen. In den ersten neun Monaten 2021 konnten 400 Millionen Rechnungen für Gas und Strom nicht bezahlt werden. Jetzt naht wieder die kalte Jahreszeit, entsprechend steigt die Sorge. 73 Prozent der Bürger sehen Schwierigkeiten beim Bezahlen ihrer Rechnungen auf sich zukommen.

Glauben Sie, die Leute, denen eine Freiheit nach der anderen genommen wird und die täglich ärmer werden, würden dafür nicht die Regierung zur Rechenschaft ziehen? Sie wissen sehr genau, dass Erdoğan, der Alleinentscheider, verantwortlich ist. Das spiegelt sich in einer neuen Umfrage, weniger als ein Jahr vor den Wahlen im kommenden Jahr, wider: Von einem Sieg für Erdoğan ist da nichts zu sehen. Er weiß selbst, dass er gehen muss, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. 60 Prozent der Bevölkerung sagen, sie würden Erdoğan „auf keinen Fall“ wählen. Nur halb so viele erklären, sie gäben ihm auf jeden Fall ihre Stimme. Zwei von drei Wählern im Land sind gegen Erdoğan. Er weiß, dass er nicht mit der Stimme von nur einem von drei Wählern im Amt bleiben kann, und hat einen neuen Plan ausgetüftelt.