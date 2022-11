Brief aus Istanbul : Ein Anschlag, so blutig wie seltsam

Eine Bombe in Istanbul hat am Sonntag Tote und Verletzte gefordert. Nicht nur das Tempo der Aufklärung der Tat irritiert – und weckt ungute Erinnerungen.

Nach dem Anschlag ein Ort nationalen Gedenkens: Der Istiklal-Boulevard in Istanbul am Montag Bild: dpa

Das Herz der Türkei ist Istanbul, und das Herz Istanbuls ist der Taksim-Platz, zugleich Anfang des Istiklal-Boulevards, seit Jahrhunderten Zentrum von Kunst und Kultur der Stadt. Die für den Verkehr gesperrte, von Geschäften und Kinos gesäumte Prachtstraße teilt eine nostalgische Straßenbahn in zwei Hälften, und in den Nebengassen liegen zahlreiche Bars und Restaurants. Hier pulsiert das Leben vierundzwanzig Stunden am Tag.

Platz und Boulevard stehen unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen. Unmittelbar neben dem Platz, am Rand des Gezi-Parks, den Sie von den Protesten vor neun Jahren her kennen, stehen zu jeder Tageszeit etliche Busse voller Polizisten bereit. Wer dort protestieren oder eine Presseerklärung verlesen will, wird im Nu von Polizisten in Uniform und Zivil umringt und grob abgeführt. Auf diesem Boulevard fand am Sonntag ein Terroranschlag statt, der sechs Menschen das Leben kostete. Überwachungskameras zeigen, wie eine Frau, die auf einer Bank bei einem Blumenkasten saß, ein Paket liegenließ, das kurz darauf explodierte. Dann flutete Geschrei das Gewimmel auf der Straße.

Ein Klassiker in der Türkei

Lassen Sie mich kurz aus der Woche vor diesem Blutsonntag berichten. Für den Kauf einer Jacke vergeben die Banken im Textilland Türkei mittlerweile Kredite mit 36 Monaten Laufzeit. Die Anzahl der Bezieher von Mindestlohn, umgerechnet rund 280 Euro im Monat, ist auf 57 Prozent geklettert. Nach Babynahrung und Käse steht inzwischen auch Nutella alarmgesichert im Supermarkt. Auf dem Elendsindex, aus Inflationsrate und Arbeitslosenquote berechnet, stehen wir nun auf Platz eins

Am 10. November jährte sich der Tag, an dem 1938 Atatürk verstarb, der Gründer der modernen Türkei. In einem der Briefe, die Grundschüler für die Gedenkfeier schrieben, stand: „Lieber Atatürk, in der Schulkantine ist alles so teuer geworden.“ Eine Umfrage ergibt, dass mittlerweile 70 Prozent der jungen Menschen in der Türkei keine Zukunft mehr für sich sehen. 81 Prozent wollen, wenn irgend möglich, lieber im Ausland leben. Und kaum acht Monate vor den Wahlen im Juni 2023 ergeben politische Umfragen folgendes Bild: 56,6 Prozent erklären, Erdoğan „auf keinen Fall“ zu wählen. Nur noch 36,1 Prozent wollen ihm ihre Stimme geben.

In einer solchen Atmosphäre explodierte die Bombe „mit Zeitzünder“. Was nach der Explosion geschah, die sechs Tote und beinahe hundert Verletzte kostete, war ein Klassiker in der Türkei: Quasi noch vor den Rettungswagen war die Nachrichtensperre da. Die Bandbreite für soziale Medien und Internet wurde eingeschränkt, sodass der Zugang fast zum Erliegen kam. Der Leiter der staatlichen Behörde, die den Internetzugang abwürgte, verkündete den Zensurbeschluss auf Twitter – vermutlich per VPN eingeloggt. Der Shutdown verstärkte bei Menschen auf der Suche nach Informationen über die Explosion die Panik nur.

Vor einem Jahr noch ahnungslos

Die offizielle Erklärung zur Detonation vom Sonntag, 16.20 Uhr, kam vom Innenminister, der sich anschickt, nach Erdoğan die Führung zu übernehmen. Um 03.33 Uhr morgens trat Süleyman Soylu am Tatort vor die Kameras und erklärte, die Terroristin, die den Sprengsatz platziert hatte, sei um 02.50 Uhr in einem Randbezirk Istanbuls gefasst worden. In dem Statement tat er nur 53 Minuten nach dem Polizeieinsatz kund, die syrische Terroristin gehöre der mit der PKK verbundenen syrischen Partei PYD an. Vor vier Monaten sei sie mit dem Sprengsatz aus dem von der PYD kontrollierten Kobani nach Afrin gekommen und von dort in die Türkei eingereist. Ich will Sie nicht mit den komplizierten Gegebenheiten in Nahost behelligen, Folgendes aber müssen Sie wissen: Afrin liegt im Nordwesten Syriens an der türkischen Grenze und wird seit 2018 von den türkischen Streitkräften kontrolliert.

Der Innenminister hatte vor Monaten gesagt: „Wir kennen die Terroristen genau, sogar ihre Schuhgröße, die können sich nicht rühren und werden das auch künftig nicht können.“ Jetzt stellte er sich hin und verkündete, eine Terroristin sei in Syrien zunächst in ein Gebiet gereist, das die Türkei kontrolliert, sei von dort mitsamt Sprengsatz über die stark gesicherte Grenze in die Türkei gekommen und habe dann in der am besten geschützten Straße der größten Metropole des Landes einen Anschlag verübt. Und das ganze Rätsel hatte er in nur 43 Minuten gelöst! Vor einem Jahr hatte eben dieser Minister im staatlichen Fernsehen noch gesagt: „Ich bin ein Mann, der nie ein Sicherheitspapier gelesen hat. Es wäre falsch, wenn ich sagen würde, ich hätte Ahnung vom Amt des Innenministers.“