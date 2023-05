Brief aus Istanbul : Seid Ihr bereit für das, was geschieht, wenn Erdoğan gewinnt?

Mit Fußballschal: Erdogan bei einer Kundgebung am Mittwoch in Ankara. Bild: Anadolu

Wie fühlt es sich an, wenn ich Ihnen sage, dass ein Problem, das Sie sich vom Hals halten wollten, wohl das zweite Jahrhundert der Türkei prägen wird? Wenn ich sage, dass ein Problem, das Sie mit Geld gelöst haben, damit es in Ihrem Land nicht das sozio-ökonomische Gleichgewicht zerstört und der extremen Rechten in die Hände spielt, den Rechtsextremen in der Türkei so viele Stimmen eingebracht hat wie nie zuvor? Diese Einleitung, das möchte ich betonen, beinhaltet keinerlei Vorwurf.

Zur türkischen Fassung der Kolumne

Yazının Türkçe orijinalini okumak için tıklayın

Als der Bürgerkrieg in Syrien eine große Flüchtlingsbewegung in Gang setzte, wurde die Türkei, deren längste Grenze zu diesem Nachbarn verläuft und die zudem Brücke nach Europa ist, zum Anziehungspunkt für Flüchtende. Es war klar, dass die 2012 einsetzende Migrationswelle nicht auf türkischem Boden enden würde. Europa wusste, dass der Zustrom aus Syrien gegen seine Pforten andrängen würde, deshalb setzte man sich mit Erdoğan an einen Tisch und unterzeichnete ein Rücknahmeabkommen. Kurz gefasst lautete das Prinzip des Vertrags: Nimm das Geld und halte die Flüchtlinge fest.

Das Abkommen wurde zwar hin und wieder von Erdoğans Erpressung überschattet, die Flüchtlinge doch ziehen zu lassen, funktionierte aus europäischer Sicht aber tadellos. Dank der Gelder, die Europa projektgebunden schickte, lebten bald einige Millionen Syrer auf türkischem Boden. Allerdings geriet der Zustrom außer Kontrolle, weil die Türkei nicht in der Lage war, ihre Grenzen im Osten und Süden hinreichend zu bewachen. Nur 1,4 Prozent der syrischen Geflüchteten lebten in Camps, der Rest verteilte sich über die Türkei, mit Schwerpunkt Istanbul. Es ging auch nicht allein um Syrer. Vor allem aus Afghanistan strömten Menschen in die Türkei, die Mauer an der iranischen Grenze überwanden sie mit Leitern.

Politik des Ressentiments

Inoffiziellen Statistiken zufolge leben mittlerweile rund zehn Millionen registrierte und irreguläre Flüchtlinge in der Türkei. Zweifellos wissen Sie, was es bedeutet, wenn ein Land mit 84 Millionen Einwohnern, die derzeit unter wirtschaftlichen und sozialen Problemen leiden, binnen kürzester Zeit zehn Millionen Geflüchtete aufnimmt. Zunächst wurde der Zustrom mit Ansätzen wie Solidarität und Glaubensbruderschaft positiv dargestellt, bald aber zeigte er sich zunehmend auf den Straßen. Und als die Wirtschaftskrise unser Auskommen immer weiter schmälerte, stachen vorrangig die Flüchtlinge ins Auge. Sie wurden zu Sündenböcken für Klagen wie: „Sie nehmen uns die Arbeit weg, weil sie für weniger Lohn arbeiten“, „Ihretwegen finden wir keine Mietwohnung.“

Schuld daran waren allerdings nicht die Geflüchteten. Vielmehr waren Politiker dafür verantwortlich, die die Türkei gegen Geld zu einem Auffanglager für Flüchtlinge gemacht hatten. Es entstanden politische Formationen, die sich die „Gelegenheit“ zunutze machen wollten. Und die alten ultranationalistischen Politiker setzten ihr Surfbrett auf die Protestwellen. Jedes Problem im Zusammenhang mit den Geflüchteten erhöhte den Zuspruch zu diesen Parteien. Schließlich wurde ein Bündnis geschmiedet, dessen Politik einzig auf Ressentiments gegen Flüchtlinge basiert. Das Bündnis stellte bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 14. Mai sogar einen eigenen Kandidaten auf. Hier ist zu erwähnen, dass die Gesamtheit der gemäßigt- und ultranationalistischen Parteien in der Türkei mittlerweile auf 23 Prozent kommt.