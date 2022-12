Brief aus Istanbul : Hat ein armes Kind keine Rechte?

Eine Bushaltestelle in der zentralanatolischen Stadt Gümüshane, wo Erdoğan 2018 bei den Wahlen 77 Prozent holte: In der vergangenen Woche hängte hier ein Grundschüler einen Zettel auf, mit dem er gegen die Armut rebellierte. Weder Identität noch genaues Alter des Schülers konnten in Erfahrung gebracht werden. Handschriftlich stand dort geschrieben: „Hat ein Kind kein Recht darauf, glücklich zu sein? Ist ein armes Kind auf die Welt gekommen, um hier arm zu sein? Oder hat Allah es hergeschickt, damit es unter Armut leidet? Hilf ihnen bitte . . .“

Dies ist ein bitteres Beispiel für die Armut, unter der Unter- und Mittelschicht in der Türkei leiden. Leider ist der Schüler, der den Zettel aufhängte, kein Einzelfall. Millionen Kinder müssen aufgrund der Wirtschaftskrise auf ein grundlegendes Menschenrecht verzichten: das auf ausreichende Ernährung. Einer von vier Schülern geht hungrig zur Schule, in letzter Zeit häuften sich Meldungen über Kinder, die in der Schule vor Hunger ohnmächtig wurden. In Sachen Kinderarmut stehen wir nach Costa Rica auf Platz zwei. Kein Wunder. In der Türkei, wo die Armutsgrenze beim Fünffachen des Mindestlohns liegt, hat die jährliche Inflationsrate für Lebensmittel selbst in den vom Palast manipulierten Statistiken 102,5 Prozent erreicht. Da sind wir Europameister. Stolz sind wir darauf nicht, vielmehr sind wir arm.

Frühstück ist unbezahlbar

Wie manche von Ihnen wissen, ist Weißkäse unverzichtbarer Bestandteil eines türkischen Frühstücks. Der Preis dafür ist binnen Jahresfrist um das Dreifache gestiegen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte hat der Preis für Weißkäse aus Kuhmilch den für rotes Fleisch überholt. Das liegt daran, dass die Bauern wegen Preissteigerungen von 140 Prozent auf landwirtschaftliche Erzeugnisse angefangen haben, Milchkühe zu schlachten. Damit stiegen die Milchpreise um das Zweieinhalbfache, und die Menschen der Unter- und Mittelschicht können von einem Frühstück mit Weißkäse nur noch träumen. Allerdings fand die Regierung auch dafür eine Lösung: In den vom Palast kontrollierten Zeitungen erschienen Artikel mit Titeln wie: „Aufgepasst beim Verzehr von Weißkäse! Das sind die unbekannten Schäden“.

Während sich die Armut aufgrund Erdoğans seltsamer Wirtschaftstheorie „Zinsen sind die Ursache, Inflation ist die Folge“ verschlimmert, spielen die Finanzindikatoren der Türkei verrückt. Das im letzten Jahr zum Abbau des Außenhandelsdefizits von der Regierung aufgelegte Wirtschaftsprogramm hat, statt das Loch zu stopfen, dazu geführt, dass es in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um das Dreifache anwuchs. Der Abwärtstrend der Wirtschaft heizt die Arbeitslosigkeit an. Insbesondere gut ausgebildete Fachkräfte fallen aus der Beschäftigung heraus. In einer anatolischen Stadt bewarben sich auf 230 ausgeschriebene Stellen für Reinigungskräfte 72 000 Personen, darunter zehntausend mit Studienabschluss.

Erdoğan übernimmt selbstverständlich keine Verantwortung für diese Situation. Wie stets lädt er die Schuld Sündenböcken auf. Dank der von ihm erfundenen Wirtschaftstheorie ist die Inflation innerhalb eines Jahres von 20 Prozent auf über 85 Prozent gestiegen. Regt sich in der Bevölkerung Unmut über die Teuerung, zeigt die Regierung auf Supermarktketten. Vor laufenden Kameras gab es Razzien in Supermärkten. Erdoğans Koalitionspartner, MHP-Chef Bahceli, verlangte, „die Verbindungen von Supermärkten mit Terrororganisationen“ zu untersuchen.