Noch immer lodern die Flammen hinter Kiotari. Abends, als die feuerrot glühende Sonne untergegangen war und sich die Hitze für einen Moment abschwächte, sah man das Feuer. Es war, als stünde der ganze Berg in Flammen. Die vielen verschiedenen Brandherde waren nicht mehr zu unterscheiden. Die Luft war stickig, Aschepartikel flogen einem in den Mund.

Simon Strauß Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Kiotari ist als erstes evakuiert worden. Seit dem späten Nachmittag fuhren Schiffe in Richtung der Touristenhochburg, um die Menschen vor dem Feuer zu retten. Mit Bussen allein konnte das nicht mehr geschehen, die Winde wechselten zu schnell, als dass die Feuerwehr noch verlässliche Vorhersagen treffen wollte. Also bekam die Küstenwache den Evakuierungsbefehl. Mit allem, was sie aufbieten konnte und auch mit der Unterstützung vieler privater Bootsbesitzer gelang eine auf der beliebten griechischen Ferieninsel nie dagewesene Rettungsaktion. Die dichte Kette an Schiffen, die sich am Samstagabend an Lindos und Pefkos vorbei entlang der von dichtem Rauch eingehüllten Südostküste zog, erinnerte von Ferne an Bilder der „Operation Dynamo“, jener spektakulären Evakuierungsaktion 1940 vor Dünkirchen, die auch durch den beherzten Einsatz der örtlichen Fischer gelang.