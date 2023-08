Der Schauspieler und Regisseur Bradley Cooper steht am X-Pranger, weil er in dem Film „Maestro“ Leonard Bernstein spielt. Im Werk des jüdischen Komponisten findet sich die passende Antwort auf den Vorwurf des Jewfacing.

Bradley Cooper als Leonard Bernstein in dem Netflix-Film „Maestro“ Bild: AP

Schauspielerei – muss man das wirklich noch einmal sagen? – ist kulturelle Aneignung. Darin liegt das Wesen, die Voraussetzung, ja der Zauber dieser Kunstform. Weil das darstellende Spiel davon lebt, dass Schauspielerinnen und Schauspieler Existenzen verkörpern, die maximale Distanz zu ihnen aufweisen.

Im New Hollywood der Siebziger wurden sie dafür gefeiert, wenn etwa Robert De Niro sich dreißig Kilo anfutterte, um größtmögliche Authentizität zu erzielen. Rolle und Darsteller leben in unterschiedlichen Jahrhunderten, entstammen verschiedenen Milieus oder haben nicht das gleiche Geschlecht. Neuerdings bringt das Probleme mit sich, weshalb Brendan Fraser trotz grandioser Leistung in „The Whale“ einen Shitstorm erfährt, weil er im zivilen Leben nicht übergewichtig genug ist und im Film einen Fatsuit trägt.

Was ist rassistisch, was überempfindlich?

Im Kleinen wird die Verkleidungsfrage beim Kita-Fasching offenbar, wenn bei Elternabenden ausverhandelt wird, was noch geht („Indianer“?, „Zwerg“?, „Chinese“? ) und wo Rassismus beginnt. Die Studiobosse in Hollywood treibt das nicht minder um. Wann greift der Vorwurf kultureller Aneignung? Wenn „Dinge aus einer anderen Kultur“ übernommen werden, „insbesondere ohne zu zeigen, dass man sie respektiert“, sagt die Definition des Cambridge Dictionary.

Deren Auslegung führt bisweilen in die Irre, wenn etwa die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete für ihre Dreadlocks angegriffen wird, obwohl die verfilzte Haarpracht sich schon in der Minoischen Kultur Kretas findet und im besten Sinne multikulturell ist. Auch der Versuch, Rollen im Film „authentisch“ zu besetzen, legt Wissenslücken bloß.

Wissenslücken bei Disney

Als für „Aladin“ ein arabischer Schauspieler gesucht wurde, um alles richtig zu machen, übersah Disney nonchalant, dass völlig unklar ist, ob Aladin aus „Tausendundeine Nacht“ arabischer, indischer oder chinesischer Herkunft ist. Dass jetzt Bradley Cooper am X-Pranger steht für seine Darstellung des Komponisten Leonard Bernstein, ist nicht neu.

Schon als die Besetzung mit einem Nichtjuden publik wurde, hagelte es Kritik. Jetzt gibt die Nasenprothese Anlass für Protest. Der Vorwurf des „Jewfacing“ ist freilich nicht neu und ereilte unlängst Maureen Lipman für ihre Darstellung der Golda Meir. Im Streit um Cooper haben Bernsteins Kinder Partei ergriffen.

Mehr zum Thema 1/

Es breche ihnen das Herz, twittern sie, all die Anschuldigungen zu lesen, und im Übrigen sei es wahr: „Bernstein hatte eine schöne, große Nase“. Die beste Entgegnung auf die Vorwürfe allerdings findet sich im Werk des Komponisten selbst: „West Side Story“ führt eindringlich vor Augen, wohin es führt, wenn Gruppen sich allein auf ihre Herkunft reduzieren.