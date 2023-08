Kann ein Gebäude gesund sein? Oder gar krank? Natürlich nicht, aber ­dennoch ist „healthy building“ das neue Modewort im Architektur­diskurs, nachdem der Begriff Nachhaltigkeit heillos überstrapaziert wurde. Und zweifellos können Gebäude Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Nutzer fördern – oder gefährden, wie der Begriff Sick-Building-Syndrom nahelegt. Das Streben nach Schaffung einer gesundheitsfördernden Arbeitsumgebung muss nicht nur als freundliche Geste gemeint sein. Sollte dadurch der Krankenstand in einem Konzern merklich reduziert werden, hätte das handfeste wirtschaftliche Vorteile.

Der neue Hauptsitz des Online-Reisevermittlers Booking.com, den UNStudio unter Leitung von Ben van Berkel an der Spitze des ­Oosterdokseilands am Amsterdamer Hauptbahnhof entworfen hat, zeigt Vorteile und Grenzen des Wellness-Ansatzes. Der Amsterdamer Architekt, der etliche Jahre den Architekturstudiengang an der Städelschule in Frankfurt geleitet hat, ist in Deutschland vor allem durch das schnittige Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart und die vier noch nicht ganz fertiggestellten Hochhäuser des Projekts „Four“ im Zentrum von Frankfurt am Main bekannt geworden.